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Suivez la parade des joueurs de Gottéron en direct vidéo

Deux jours après avoir décroché, au terme d’un acte VII haletant à Davos, le premier titre de champion de son histoire, le HC Fribourg-Gottéron célèbre officiellement son sacre.

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Emmenés par leur capitaine Julien Sprunger, les Fribourgeois défilent ce samedi à travers la ville, avant de communier avec leurs supporters près de deux heures plus tard sur la Place du Fair-Play. Le cortège empruntera l’itinéraire suivant: Rue de Rome, Route des Alpes, Place de la Grenette, Rue de Morat, puis Place du Fair-Play. La cérémonie est à suivre en direct dès 16h en livestream.