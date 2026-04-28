Les salariés à plus de 120 000 francs bientôt sans pointage. Image: keystone

La droite ne veut plus que les employés pointent à partir de ce salaire

Les salariés gagnant plus de 120 000 francs pourraient bientôt bénéficier d’un assouplissement des règles sur les horaires et le temps de travail.

Plus de «Suisse»

Les exigences en matière de temps de travail et de repos doivent être moins strictes pour les personnes à hauts revenus. Le National a accepté lundi, par 129 voix contre 59, une motion de Jürg Grossen (PVL/BE) en ce sens. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

En clair ça veut dire quoi?

Les mesures de protection des travailleurs sont particulièrement indispensables pour les employés dans les tranches de salaires basses. Mais les personnes dont le salaire annuel est supérieur à 120 000 francs se trouvent dans une situation différente, selon le motionnaire. Elles disposent généralement d'une autonomie et d'une influence plus grande quant à leurs conditions de travail.

Celles-ci doivent donc être plus flexibles. Cela permettrait aux entreprises et aux travailleurs de mieux répondre aux besoins et aux exigences. Grâce à la généralisation du télétravail, les personnes concernées devraient par exemple pouvoir faire une pause l'après-midi pour aller chercher leurs enfants à l'école, avant de travailler plus intensément le soir, a illustré Jürg Grossen.

Soutenu par une quarantaine d'élus des partis bourgeois, il a toutefois insisté sur l'importance de maintenir des dérogations pour certains groupes, tels que les femmes enceintes, les mères qui allaitent et des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Les dispositions particulières dans certains secteurs, comme dans le transport aérien, doivent aussi être maintenues.

Santé des employés à protéger: voici qui est contre

La gauche et le Conseil fédéral étaient opposés. La loi actuelle octroie suffisamment de marge de manoeuvre aux entreprises dans l'aménagement des horaires et de la durée du travail, a indiqué le ministre de l'économie Guy Parmelin.

Elle offre une flexibilité supplémentaire aux travailleurs qui touchent un salaire élevé. Par exemple, les partenaires sociaux ont la possibilité de prévoir dans une convention collective de travail que ces travailleurs peuvent renoncer à la saisie de la durée de leur travail.

Ces dispositions permettent de garantir un équilibre entre les intérêts des employés et ceux des employeurs. Le ministre a refusé de supprimer de manière générale ces règles pour tous les travailleurs aux revenus supérieurs. Cela irait à l'encontre de l'objectif de protéger la santé de tous les travailleurs dans les entreprises. (jah/ats)