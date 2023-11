Le padel a explosé ces dernières années, surtout en Espagne. Mais il inquiète les défenseurs des animaux. image: shutterstock

Les défenseurs des animaux sont furax contre ce sport de raquette

La justice espagnole a reçu plusieurs plaintes contre des terrains de padel, un sport qui connaît un essor mais dont sont victimes de nombreux oiseaux. Les démarches pour sécuriser les terrains ont franchi une étape cette semaine.

Les activités jouées avec une raquette et une balle en extérieur ne font généralement pas bon ménage avec la faune locale. On se souvient par exemple de l'oiseau tué par un coup droit du tennisman français Michaël Llodra à l'Open d'Australie 2002.

Vingt ans plus tard, c'est un autre sport de raquette qui fait des ravages parmi les volatiles et qui préoccupe fortement les défenseurs des animaux: le padel. Cette discipline a explosé ces dernières années, avec une hausse exponentielle des pratiquants et, du coup, des terrains. C'est notamment le cas en Suisse, mais bien plus encore en Espagne. Ce sport est une sorte de mix entre le tennis et le squash et se pratique sur un court entouré de vitres transparentes.

Voici à quoi ressemble un terrain de padel Image: Shutterstock

C'est justement celles-ci qui posent problème: de nombreux oiseaux ne les voient pas et se crashent dessus. Un constat qu'a établi l'ONG «SEO Birdlife» sur le territoire espagnol, comme le rappelle 20 Minutes qui cite l'AFP. Les membres de l'organisation retrouvent régulièrement des hirondelles, des merles et des fauvettes décédés au pied des terrains.

Un procureur inquiet et des solutions

Ainsi, plusieurs plaintes des défenseurs des animaux ont été adressées à la justice espagnole. Lundi passé, les démarches ont franchi une nouvelle étape: le responsable des questions environnementales au sein du parquet général, Antonio Vercher, a envoyé une lettre à tous ses subalternes régionaux pour qu'ils prennent «toutes les mesures nécessaires» afin d' «éviter ou limiter ces collisions». Une injonction qui se place dans la lignée de la loi sur le bien-être animal, que le Parlement espagnol a mis sur pied en mars dernier. L'AFP rappelle que cette loi considère comme un délit pénal les mauvais traitements envers les animaux.

Pour éviter que le carnage se poursuive, les associations proposent de coller des autocollants sur les vitres ou d'y installer des filets de protection, histoire qu'elles soient visibles pour les oiseaux. Des solutions qui semblent efficaces, selon «SEO Birdlife». L'ONG s'est réjouie du succès de la démarche testée dans la région de Valence.

Et sinon, même si vous décidez judicieusement de rendre visible ces vitres pour les oiseaux, n'oubliez pas non plus de maîtriser vos coups pour ne pas toucher un animal. Les lobes ou les «cloches» à 15 mètres de haut sont fortement déconseillés... (yog)