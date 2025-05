Vidéo: extern / rest/TikTok

Yann Sommer a été monstrueux

Auteur d'arrêts exceptionnels mardi contre Barcelone, le gardien suisse a offert à l'Inter Milan la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

Quel match! L'Inter Milan et le FC Barcelone nous ont offert un superbe spectacle au suspense «hitchcockien» mardi soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions.

Ce sont les Italiens qui ont décroché leur billet pour la finale, après un scénario fou (4-3 après prolongations). Pour rappel, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 3-3 au match aller à Barcelone, qui avait déjà été très spectaculaire. Mardi en Lombardie, l'Inter pensait sûrement avoir fait le plus dur en menant 2-0 à la mi-temps. Mais le Barça a renversé la vapeur, et il a fallu un but du défenseur vétéran Francesco Acerbi (37 ans) à la... 93e minute pour permettre aux Milanais d'arracher les prolongations (3-3). Davide Frattesi a marqué le 4-3 décisif à la 99e.

Sans les miracles de son gardien Yann Sommer, l'Inter Milan aurait été éliminé. Le Suisse a tout simplement été monstrueux! Déjà décisif à l'aller, il a logiquement été élu homme du match au retour. Au stade San Siro, l'ancien portier de la Nati a réalisé sept arrêts, dont deux aussi incroyables que spectaculaires.

A la 57e, il a littéralement volé un but au Barcelonais Eric Garcia. Ce dernier, libre dans les seize mètres, n'avait presque qu'à pousser le ballon au fond des filets pour marquer. Mais grâce à un déplacement extrêmement rapide le long de sa cage et un plongeon félin, Sommer a réussi à contrer le tir – trop centré, certes – du Catalan.

Le chef-d'œuvre du gardien de l'Inter est arrivé dans les prolongations, à la 114e minute. Alors que Barcelone poussait pour égaliser, sa pépite Lamine Yamal a sûrement cru, pendant un instant, y être parvenu. Mais là encore, c'était sans compter sur une prouesse de Yann Sommer.

Sur un tir enroulé qui prenait le chemin du petit filet opposé, le Suisse s'est détendu de tout son long et a réussi à dévier le ballon du bout de son gant droit. Les joueurs et fans de l'Inter, bras et poings levés, ont fêté cette parade comme un but. Et il y avait de quoi!

Extrêmement calme pendant tout le match, même juste après ses miracles, Yann Sommer a fondu en larmes (de joie) au coup de sifflet final, fait très rare chez lui. Mais on le comprend: le 31 mai à Munich (contre le PSG ou Arsenal), il disputera sa première finale de Ligue des champions.

Son club espère soulever pour la quatrième fois la coupe aux grandes oreilles, après un échec en finale en 2023 contre Manchester City. Avec un gardien aussi fort que Sommer, tous les espoirs sont permis.