Son club le force à raser sa barbe

La nouvelle recrue des New York Yankees Alex Verdugo a dû se plier à une règle insolite.

Pour les sportifs américains qui sont soudainement échangés avec un autre club, comme ça arrive fréquemment, tout s'enchaîne en très peu de temps: il faut trouver une nouvelle maison, une école pour les enfants et les athlètes doivent s'intégrer dans une équipe et un environnement inconnus. Pas si simple, donc.

Les nouvelles recrues du club de baseball des New York Yankees ont parfois une adaptation supplémentaire à faire. Alex Verdugo en a récemment fait l'expérience.

Le joueur de 27 ans – en provenance des Boston Red Sox – a dû dire au revoir à... sa barbe. Sans quoi il risquait de ne pas être aligné. Chez les Yankees, une règle insolite datant du siècle dernier est en effet toujours appliquée: les joueurs n'ont le droit de porter ni barbe ni cheveux longs. Elle a été instaurée en 1976 par l'ancien propriétaire du club installé dans le Bronx, George Steinbrenner.

Après/Avant image: capture d'écran x

Mais Alex Verdugo ne semble pas vraiment attaché à sa pilosité faciale. Bien que la préparation pour la nouvelle saison ne débute qu'en février, la nouvelle recrue new yorkaise a déjà utilisé son rasoir. Il n'a même pas laissé sa moustache, qui aurait pourtant été, elle, en conformité avec le règlement des Yankees.

Le natif de Tucson dans l'Arizona est loin d'être le premier joueur de baseball à devoir faire les foins à son arrivée à New York. Le membre du prestigieux Hall of Fame Randy Johnson a aussi dû s'y plier en 2005. Il a été contraint de couper sa longue tignasse (tout en gardant la moustache).

Randy Johnson avant... Image: imago

... et après son arrivée aux New York Yankees. Image: imago

Horripilation héréditaire

En 2023, cette règle sur la pilosité faciale et les cheveux semble être d'un autre âge. En 1976 déjà, lors de son instauration, certains joueurs s'étaient crêpé le chignon avec le propriétaire du club.

Mais dans un passé récent, les recrues se sont généralement pliés à la règle sans se rebeller. Une raison probable de cette docilité: les Yankees paient parmi les meilleurs salaires de la ligue professionnelle nord-américaine (MLB). Néanmoins, ces contraintes pilaires ont apparemment aussi des conséquences négatives pour l'équipe new yorkaise.

Son ancien joueur Cameron Maybin a récemment écrit sur le réseau social X:

«Vous seriez surpris de voir à quel point les Yankees seraient plus attirants s'ils supprimaient cette règle sur la pilosité faciale»

Autrement dit: de nombreux joueurs la trouveraient folle. C'est également ce que rapporte Aneudys Duran au New York Times. Et cet homme a une certaine crédibilité: il est le barbier de plusieurs stars de la MLB, dont il aurait entendu dire que certains joueurs préféraient signer dans d'autres équipes à cause de cette règle.

Mais rien ne devrait changer dans l'immédiat. Les cheveux longs et les barbes hérissent également les poils du nouveau propriétaire Hal Steinbrenner, qui a pris la succession de son père décédé en 2010. Les New York Yankees ont une autre particularité: ils sont le seul club de la ligue à ne pas avoir le nom des joueurs sur leur maillot.

Comme son père, Hal Steinbrenner a en horreur les barbes et les cheveux longs. Image: keystone

Alors si vous appréciez le look hippie et que le flocage de la tunique est un passage indispensable pour vous dans le fan shop, on vous conseille de supporter une autre équipe.

