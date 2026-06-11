Les Etats-Unis à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe des Etats-Unis lors de la Coupe du monde 2026.
Les Etats-Unis évolueront dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Ils y affronteront le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Voici leur effectif, leur calendrier et leurs résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle les Etats-Unis participeront à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Matt Turner; 31 ans; New England Revolution
- Matt Freese; 27 ans; New York City FC
- Chris Brady; 22 ans; Chicago Fire FC
Défenseurs
- Sergiño Dest; 25 ans; PSV Eindhoven
- Chris Richards; 26 ans; Crystal Palace
- Antonee Robinson; 28 ans; Fulham
- Auston Trusty; 27 ans; Celtic
- Miles Robinson; 29 ans; FC Cincinnati
- Tim Ream (C); 38 ans; Charlotte FC
- Alex Freeman; 21 ans; Villarreal
- Max Arfsten; 25 ans; Columbus Crew
- Mark McKenzie; 27 ans; Toulouse
- Joe Scally; 23 ans; Borussia Mönchengladbach
Milieux de terrain
- Tyler Adams; 27 ans; Bournemouth
- Giovanni Reyna; 23 ans; Borussia Mönchengladbach
- Weston McKennie; 27 ans; Juventus
- Sebastian Berhalter; 25 ans; Vancouver Whitecaps FC
- Cristian Roldan; 31 ans; Seattle Sounders FC
- Malik Tillman; 24 ans; Bayer Leverkusen
Attaquants
- Ricardo Pepi; 23 ans; PSV Eindhoven
- Christian Pulisic; 27 ans; Milan
- Brenden Aaronson; 25 ans; Leeds United
- Haji Wright; 28 ans; Coventry City
- Folarin Balogun; 24 ans; Monaco
- Timothy Weah; 26 ans; Marseille
- Alejandro Zendejas; 28 ans; América
Calendrier
Voici quand joueront les Etats-Unis durant la Coupe du monde:
Classement
Les Etats-Unis affronteront l'Australie, le Paraguay et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:
(leo/adapt. btr)
Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber