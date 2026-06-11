assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

Les Etats-Unis à la Coupe du monde: équipe et matchs

FILE - United States players starting 11 players poses for a team photo before an international friendly soccer match against Belgium, Saturday, March 28, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart, Fil ...
L'équipe des Etats-Unis, ici lors d'un match amical en 2026.Image: keystone

Les Etats-Unis à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe des Etats-Unis lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0111.06.2026, 10:01

Les Etats-Unis évolueront dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Ils y affronteront le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Voici leur effectif, leur calendrier et leurs résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle les Etats-Unis participeront à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Matt Turner; 31 ans; New England Revolution
  • Matt Freese; 27 ans; New York City FC
  • Chris Brady; 22 ans; Chicago Fire FC

Défenseurs

  • Sergiño Dest; 25 ans; PSV Eindhoven
  • Chris Richards; 26 ans; Crystal Palace
  • Antonee Robinson; 28 ans; Fulham
  • Auston Trusty; 27 ans; Celtic
  • Miles Robinson; 29 ans; FC Cincinnati
  • Tim Ream (C); 38 ans; Charlotte FC
  • Alex Freeman; 21 ans; Villarreal
  • Max Arfsten; 25 ans; Columbus Crew
  • Mark McKenzie; 27 ans; Toulouse
  • Joe Scally; 23 ans; Borussia Mönchengladbach

Milieux de terrain

  • Tyler Adams; 27 ans; Bournemouth
  • Giovanni Reyna; 23 ans; Borussia Mönchengladbach
  • Weston McKennie; 27 ans; Juventus
  • Sebastian Berhalter; 25 ans; Vancouver Whitecaps FC
  • Cristian Roldan; 31 ans; Seattle Sounders FC
  • Malik Tillman; 24 ans; Bayer Leverkusen

Attaquants

  • Ricardo Pepi; 23 ans; PSV Eindhoven
  • Christian Pulisic; 27 ans; Milan
  • Brenden Aaronson; 25 ans; Leeds United
  • Haji Wright; 28 ans; Coventry City
  • Folarin Balogun; 24 ans; Monaco
  • Timothy Weah; 26 ans; Marseille
  • Alejandro Zendejas; 28 ans; América

Calendrier

Voici quand joueront les Etats-Unis durant la Coupe du monde:

Classement

Les Etats-Unis affronteront l'Australie, le Paraguay et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:

(leo/adapt. btr)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber
Thèmes
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
Embolo ne pouvait pas rater la finale de Roland-Garros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Ouzbékistan à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026.
L'Ouzbékistan évoluera dans le groupe K de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera le Portugal, la RD Congo et la Colombie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
L’article