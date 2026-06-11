L'équipe des Etats-Unis, ici lors d'un match amical en 2026. Image: keystone

Les Etats-Unis à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe des Etats-Unis lors de la Coupe du monde 2026.

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Les Etats-Unis évolueront dans le groupe D de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Ils y affronteront le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Voici leur effectif, leur calendrier et leurs résultats.

En un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle les Etats-Unis participeront à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Matt Turner; 31 ans; New England Revolution

Matt Freese; 27 ans; New York City FC

Chris Brady; 22 ans; Chicago Fire FC Défenseurs Sergiño Dest; 25 ans; PSV Eindhoven

Chris Richards; 26 ans; Crystal Palace

Antonee Robinson; 28 ans; Fulham

Auston Trusty; 27 ans; Celtic

Miles Robinson; 29 ans; FC Cincinnati

Tim Ream (C); 38 ans; Charlotte FC

Alex Freeman; 21 ans; Villarreal

Max Arfsten; 25 ans; Columbus Crew

Mark McKenzie; 27 ans; Toulouse

Joe Scally; 23 ans; Borussia Mönchengladbach Milieux de terrain Tyler Adams; 27 ans; Bournemouth

Giovanni Reyna; 23 ans; Borussia Mönchengladbach

Weston McKennie; 27 ans; Juventus

Sebastian Berhalter; 25 ans; Vancouver Whitecaps FC

Cristian Roldan; 31 ans; Seattle Sounders FC

Malik Tillman; 24 ans; Bayer Leverkusen Attaquants Ricardo Pepi; 23 ans; PSV Eindhoven

Christian Pulisic; 27 ans; Milan

Brenden Aaronson; 25 ans; Leeds United

Haji Wright; 28 ans; Coventry City

Folarin Balogun; 24 ans; Monaco

Timothy Weah; 26 ans; Marseille

Alejandro Zendejas; 28 ans; América

Calendrier

Voici quand joueront les Etats-Unis durant la Coupe du monde:

Classement

Les Etats-Unis affronteront l'Australie, le Paraguay et la Turquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe D:

(leo/adapt. btr)