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Coupe du monde 2026: les Etats-Unis se sont imposés

United States&#039; Alex Freeman (16), second left, celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, F ...
L'Américain Alex Freeman après avoir inscrit le deuxième but de son équipe lors du match de la Coupe du monde opposant les États-Unis à l'Australie à Seattle, vendredi 19 juin 2026.Keystone

Les Etats-Unis se sont imposés

Malgré l’absence de leur maître à jouer Christian Pulisic, les Etats-Unis n’ont pas failli. A Seattle, ils gagnent contre l’Australie (2-0).
19.06.2026, 23:1319.06.2026, 23:13

Sur leur lancée de leur succès initial devant le Paraguay (4-1), les Etats-Unis n’ont pas vraiment forcé leur talent pour cueillir la victoire de vendredi, synonyme bien sûr d’une qualification pour les seizièmes de finale.

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Et ce, malgré l’absence de leur maître à jouer Christian Pulisic, touché à un mollet. A Seattle, ils se sont aisément imposés 2-0 devant l’Australie.

Public fervent

Déjà brillant contre le Paraguay, Folarin Balogun sonnait la charge à la 11e minute avec un superbe déboulé sur le flanc gauche. Sur son centre de l’extérieur, Cameron Burgess battait son propre gardien pour l’ouverture du score. Comme ses coéquipiers, le défenseur de Swansea avait été désarmé devant l’accélération de Balogun.

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Porté par un public aussi fervent et festif, les Etats-Unis doublaient la mise juste avant la pause par Alex Freeman qui fut le plus prompt pour transformer en or une frappe déviée de Sergino Dest. La messe était déjà dite et Mauricio Pochettino pouvait savourer. L’Argentin veut croire qu’il est à la tête d’une équipe vraiment capable de renverser la table lors de cette Coupe du monde.

Victorieuse 2-0 de la Turquie à la surprise générale lors de son premier match, l’Australie est revenue sur terre à Seattle. A aucun moment, les Australiens n’ont été en mesure d’inquiéter leurs adversaires. On notera pour conclure que l’introduction à la pause de l’ancien pigiste des Grasshoppers Nestory Irankunda a insufflé un certain allant dans leurs rangs. Sans toutefois que le vent de la révolte ne se lève dans une rencontre qui a vu l'arbitre allemand Felix Zwayer souffrir de crampes dans le temps additionnel. (ag/ats)

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