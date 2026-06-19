Les joueurs suisses ont célébré leur victoire contre la Bosnie-Herzégovine avec leurs supporters. La Nati peut désormais se projeter vers la phase à élimination directe. Image: keystone

1re ou 2e du groupe: voici ce qui attend la Nati au Mondial

L'équipe de Suisse doit battre le Canada mercredi prochain pour terminer première de son groupe. Voici les différents cas de figure avant le choc au sommet.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

La Suisse abordera son dernier match de poule contre le Canada à la 2e place. Le pays coorganisateur du Mondial a dépassé la Nati dans le groupe B grâce à sa démonstration face au Qatar (6-0), alors que les Suisses se sont imposés 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine. Voici les différents cas de figure avant le match au sommet entre les hommes de Murat Yakin et le Canada, prévu prévu mercredi soir (21h) à Vancouver.

Si la Suisse gagne

Elle terminera à coup sûr première de son groupe. La Suisse et le Canada abordent leur duel direct avec quatre points chacun, tandis que la Bosnie-Herzégovine et le Qatar n’en comptent qu’un. Le vainqueur de ce choc au sommet remportera donc le groupe B.

Image: TXT

En cas de première place, la Suisse affrontera un troisième de groupe. Reste à savoir lequel: cela dépendra des huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale. Les adversaires possibles viendraient des groupes E, F, G, I ou J — avec, potentiellement, un gros morceau au menu. En 8e de finale, la Nati pourrait ensuite retrouver le premier du groupe K (Colombie, RD Congo, Portugal, Ouzbékistan) ou un autre troisième de groupe.

Si la Suisse fait match nul

Elle terminera dans tous les cas à la deuxième place du groupe. Le Canada possède une meilleure différence de buts et aborde ce dernier match à égalité de points avec la Nati. Un match nul lui suffit donc pour conserver la tête du groupe.

Pour la Suisse, une deuxième place signifierait un seizième de finale contre le deuxième du groupe A. À ce stade, ce serait probablement la Corée du Sud. L’équipe emmenée par Son Heung-min n’a besoin que d’un point face à l’Afrique du Sud pour assurer la deuxième place, tandis que la première lui est déjà hors de portée. Une victoire de l’Afrique du Sud ou de la Tchéquie pourrait toutefois encore rebattre les cartes. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, la Suisse affronterait ensuite soit le vainqueur du groupe F (Pays-Bas, Japon, Suède ou Tunisie), soit le deuxième du groupe C (Écosse, Brésil, Maroc ou Haïti).

Si la Suisse perd

Elle restera très probablement deuxième. Dans ce cas, les mêmes scénarios qu’en cas de match nul s’appliqueraient. Pour que la Nati recule au troisième rang, il faudrait un concours de circonstances improbable: le Qatar devrait gagner et combler un déficit de neuf buts à la différence de buts. Il lui faudrait en outre sans doute marquer au moins cinq buts de plus que la Suisse, puisque sa double expulsion contre le Canada devrait le pénaliser au classement du fair-play. La Bosnie-Herzégovine, elle, resterait quoi qu’il arrive derrière la Suisse en cas de victoire, car la confrontation directe prime sur la différence de buts.

Même troisième, la Suisse aurait encore de très bonnes chances de disputer les seizièmes de finale. Lors des trois Euros disputés selon un format similaire, où deux tiers des troisièmes de groupe sont repêchés, aucune équipe classée troisième avec quatre points n’a été éliminée. Dans ce cas, la Nati affronterait au premier tour à élimination directe soit le vainqueur du groupe E (Allemagne, Côte d’Ivoire, Équateur, Curaçao), soit celui du groupe G (Iran, Nouvelle-Zélande, Égypte, Belgique). En huitième de finale, des adversaires du calibre de la France ou des États-Unis pourraient ensuite se dresser sur sa route.