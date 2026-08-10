en partie ensoleillé31°
DE | FR
burger
Sport
Amérique du sud

Uruguay: un ballon de foot crée un accident sur l'autoroute

Vidéo: watson

Le geste salvateur d'un défenseur provoque un accident sur l'autoroute

On a frôlé le drame lors d'un match de deuxième division uruguayenne, ce samedi.
10.08.2026, 09:2610.08.2026, 09:26

Les réseaux sociaux nous offrent régulièrement des pépites dans les championnats de football moins médiatisés. La dernière en date nous vient d'Uruguay, avec une scène virale aussi cocasse que malheureuse qui a eu lieu ce samedi.

On joue la 24e minute du match de deuxième division entre l’Uruguay Montevideo et le Paysandu FC (1-0). Suite à un corner mal exploité des locaux, les visiteurs partent en contre-attaque. L'action est stoppée par le geste salvateur du défenseur de l'Uruguay Montevideo, Richard Nunez (à ne pas confondre avec son illustre compatriote et homonyme, qui avait fait les beaux jours de Grasshopper au début des années 2000). Il dégage le cuir en envoyant une cacahuète au-delà de la ligne de touche.

La séquence en vidéo

Vidéo: watson

Mais il y a deux gros problèmes. Le premier? Ce petit stade de la périphérie de la capitale uruguayenne n'a aucun filet ni grillage autour du terrain pour arrêter les ballons en vol. Le second? Une autoroute très fréquentée passe juste à côté. Oui, vous avez deviné la suite...

La balle atterrit sur la route et rebondit plusieurs fois sur le bitume. Les véhicules doivent freiner brusquement pour l'esquiver ou emboutir les voitures juste devant qui ont dû ralentir. Et justement: un pick-up noir n'anticipe pas suffisamment le freinage de la voiture blanche juste devant lui. Bam! C'est la collision...

Une autre bizarrerie, mais d'un autre genre👇

Ce grand pays de foot offrait des cadeaux indécents aux arbitres

Heureusement, celle-ci n'est pas trop violente et les deux véhicules peuvent accélérer instantanément, sans même avoir dû s'arrêter complètement. Un coup de chance: l'accident aurait pu être beaucoup plus grave, avec par exemple davantage de voitures impliquées. Ouest-France parle de «simples légers dégâts matériels». Le média français précise:

«Selon plusieurs médias uruguayens, ce n’est pas la première fois que cette situation arrive dans ce stade»

Pour éviter un nouvel accident, le club local et les autorités seraient bien inspirés d'installer des filets ou grillages autour de l'enceinte, au moins du côté de l'autoroute. Ou alors – c'est moins cher mais plus compliqué –, de demander aux joueurs d'être plus précis (ou moins brutaux) sur leurs dégagements.

(yog)

Plus d'articles sur le sport
Ce Romand a tout sacrifié pour créer «l&#039;app numéro une pour faire du sport»
1
Ce Romand a tout sacrifié pour créer «l'app numéro une pour faire du sport»
de Yoann Graber
«Lara Gut-Behrami s&#039;entraînait à très haute intensité pour revenir»
«Lara Gut-Behrami s'entraînait à très haute intensité pour revenir»
de françois schmid-bechtel, martin probst
La somme colossale qu&#039;aurait gagnée Infantino si son projet avait abouti
2
La somme colossale qu'aurait gagnée Infantino si son projet avait abouti
de Patrik Müller
La maîtresse présumée d’Infantino aurait été payée cher pour disparaître
1
La maîtresse présumée d’Infantino aurait été payée cher pour disparaître
de Carl-Philipp Frank
Le grand atout de Johan Manzambi à Aston Villa
Le grand atout de Johan Manzambi à Aston Villa
de Romuald Cachod
«Je suis impatient et curieux»: Sommer face à un nouveau défi
«Je suis impatient et curieux»: Sommer face à un nouveau défi
de Céline Feller
Voici pourquoi Mohamed Salah a choisi ce club turc
Voici pourquoi Mohamed Salah a choisi ce club turc
de Niklas Helbling
«Les larmes aux yeux»: superbe geste sur un trail fribourgeois
1
«Les larmes aux yeux»: superbe geste sur un trail fribourgeois
de Julien Caloz
Lara était déjà «sehr» Gut avant de devenir Gut-Behrami
Lara était déjà «sehr» Gut avant de devenir Gut-Behrami
de Sven Papaux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars ont été privées d&#039;adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars ont été privées d'adieux
de Julien Caloz
Le top 6 des frasques de Lara Gut-Behrami
Le top 6 des frasques de Lara Gut-Behrami
de Yoann Graber
«Ma mère m&#039;a supplié d&#039;arrêter»: ce Romand pratique un sport rare
«Ma mère m'a supplié d'arrêter»: ce Romand pratique un sport rare
de Alyssa Garcia
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Rencontre avec Virginie Efira
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Lara Gut-Behrami s'entraînait à très haute intensité pour revenir»
Même le directeur du ski alpin au sein de la fédération suisse, Hans Flatscher, n'a pas vu arriver la retraite soudaine de Lara Gut-Behrami ce mercredi. Interview.
Lorsque Lara Gut-Behrami a annoncé sa retraite mercredi, la fédération nationale Swiss-Ski a, elle aussi, été prise de court. En début de semaine encore, son directeur du ski alpin, Hans Flatscher, estimait que les chances de voir revenir la Tessinoise de 35 ans étaient bonnes.
L’article