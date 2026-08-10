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Le geste salvateur d'un défenseur provoque un accident sur l'autoroute

On a frôlé le drame lors d'un match de deuxième division uruguayenne, ce samedi.

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Les réseaux sociaux nous offrent régulièrement des pépites dans les championnats de football moins médiatisés. La dernière en date nous vient d'Uruguay, avec une scène virale aussi cocasse que malheureuse qui a eu lieu ce samedi.

On joue la 24e minute du match de deuxième division entre l’Uruguay Montevideo et le Paysandu FC (1-0). Suite à un corner mal exploité des locaux, les visiteurs partent en contre-attaque. L'action est stoppée par le geste salvateur du défenseur de l'Uruguay Montevideo, Richard Nunez (à ne pas confondre avec son illustre compatriote et homonyme, qui avait fait les beaux jours de Grasshopper au début des années 2000). Il dégage le cuir en envoyant une cacahuète au-delà de la ligne de touche.

La séquence en vidéo Vidéo: watson

Mais il y a deux gros problèmes. Le premier? Ce petit stade de la périphérie de la capitale uruguayenne n'a aucun filet ni grillage autour du terrain pour arrêter les ballons en vol. Le second? Une autoroute très fréquentée passe juste à côté. Oui, vous avez deviné la suite...

La balle atterrit sur la route et rebondit plusieurs fois sur le bitume. Les véhicules doivent freiner brusquement pour l'esquiver ou emboutir les voitures juste devant qui ont dû ralentir. Et justement: un pick-up noir n'anticipe pas suffisamment le freinage de la voiture blanche juste devant lui. Bam! C'est la collision...

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Heureusement, celle-ci n'est pas trop violente et les deux véhicules peuvent accélérer instantanément, sans même avoir dû s'arrêter complètement. Un coup de chance: l'accident aurait pu être beaucoup plus grave, avec par exemple davantage de voitures impliquées. Ouest-France parle de «simples légers dégâts matériels». Le média français précise:



«Selon plusieurs médias uruguayens, ce n’est pas la première fois que cette situation arrive dans ce stade»

Pour éviter un nouvel accident, le club local et les autorités seraient bien inspirés d'installer des filets ou grillages autour de l'enceinte, au moins du côté de l'autoroute. Ou alors – c'est moins cher mais plus compliqué –, de demander aux joueurs d'être plus précis (ou moins brutaux) sur leurs dégagements.

(yog)