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Mondial: pourquoi les footballeurs se bandent les poignets

Breel Embolo et Mohamed Salah sont des adeptes de cette pratique.
Breel Embolo et Mohamed Salah sont des adeptes de cette pratique. image: watson

Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets

La tendance se voit à la Coupe du monde: de nombreux joueurs portent des bandages au poignet et à la main, alors qu'ils ne sont pas blessés. Voici les raisons.
19.06.2026, 16:5619.06.2026, 16:56
Yoann Graber
Yoann Graber

Vous l'aurez peut-être remarqué: beaucoup de footballeurs à la Coupe du monde jouent avec des poignets bandés. Alors même qu'ils n'ont pas de blessure – annoncée, en tout cas – à cet endroit. Certains se bandent les deux poignets, d'autres un seul, et parfois les bandages englobent même une partie de la main.

En équipe de Suisse, au moins quatre joueurs sont concernés: Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye et Zeki Amdouni. C'est aussi le cas des superstars portugaise Cristiano Ronaldo et égyptienne Mohamed Salah. D'ailleurs, la proportion de footballeurs égyptiens bandés aux poignets a étonné les fans de foot, y compris dans la rédaction de watson. Spoiler: ça n'a rien à voir avec les momies.

epa13040067 Mohamed Hany (L) and Mohanad Lasheen of Egypt applaud fans at the end of the FIFA World Cup 2026 group stage match Belgium against Egypt, in Seattle, USA, 15 June 2026. The match ended 1-1 ...
Les Egyptiens Mohamed Hany (à gauche) et Mohanad Lasheen, tous deux poignet et main bandés, après le match nul (1-1) contre la Belgique au Mondial.Image: keystone

Non, si les Pharaons et de nombreux autres footeux portent ces bandelettes à cet endroit spécifique, c'est pour d'autres raisons. A commencer par un besoin de soigner cette partie du corps. Cela peut paraître contre-intuitif, puisque le football se joue avec tout sauf les bras. Et pourtant. «On voit beaucoup de joueurs arriver avec des douleurs chroniques au poignet», explique un kinésithérapeute sportif, cité par le Times et repris par Ouest-France.

Malgré ce qu'on peut croire, les mains et bras des footballeurs sont souvent sollicités: dans les duels ou les chutes. De quoi causer quelques bobos. En maintenant l'articulation, un bandage neutralise la douleur et évite que la blessure empire. Il sert aussi de protection, même quand il n'y a pas encore de blessure.

«Si tu ne fais pas un vrai bandage, qui vient tourner autour du pouce (comme le fait Embolo, par exemple), ça n'aura aucun impact en cas de chute», précise toutefois dans L'Equipe Iuri Annecchiarico, un thérapeute et membre du staff du Sénégal.

Switzerland&#039;s Ruben Vargas, right, celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Bosnia in Inglewood, Calif, near Los Ange ...
Embolo et Vargas, eux aussi adeptes du strapping. Image: keystone

Pour les footballeurs qui gardent leur strapping (le terme anglais) même quand ils ne sont pas blessés, il y a un effet psychologique. L'impression de performer davantage avec. C'est ce que raconte le jeune défenseur de Monaco Christian Mawissa dans L'Equipe:

«Je me suis fait une entorse du poignet chez les U17. J'ai dû m'entraîner puis jouer avec un strap, j'ai pris l'habitude et continué chez les professionnels. Je me sentais bien comme ça.»

Le foot pro actuel est en recherche constante de petits détails, ces fameux gains marginaux, qui permettent de créer un petit avantage. A écouter un expert anglais cité par Ouest-France, ces bandages en font partie:

«Même un petit inconfort peut affecter un geste technique ou une prise de décision. Si un strap peut offrir 1 % de confort en plus, les joueurs le prennent»

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Mimétisme, rituel et messages à passer

La superstition est également omniprésente dans le sport de haut niveau, y compris le football. On ne serait donc pas étonnés d'apprendre que certains joueurs utilisent leur strapping comme grigri. Ou alors comme marque de fabrique. Dans les deux cas, on a en tête Karim Benzema: blessé à un doigt en 2019, l'ex-attaquant du Real Madrid a depuis toujours gardé son bandage à la main, alors même que sa blessure semble être de l'histoire ancienne.

Une part de mimétisme explique aussi cette tendance: des jeunes footballeurs qui copient leurs idoles – Benzema, par exemple –, sans forcément savoir pourquoi. Un agent de joueurs français souligne dans L'Equipe:

«A un moment donné, beaucoup de jeunes joueurs offensifs ont commencé à se strapper le poignet en intégrant une partie de la main au bandage. Karim Benzema n'y était pas pour rien...»
Switzerland forward Dan Ndoye celebrates his goal during the first half of an international friendly soccer game against Australia Saturday, June 6, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull) Dan Ndo ...
Le Suisse Dan Ndoye, l'un des nombreux attaquants «strappés». image: Keystone

Fait intéressant: ce sont apparemment surtout des footballeurs à des postes offensifs qui se bandent les avant-bras. Pas étonnant: les défenseurs sont réputés plus sobres, moins tape-à-l'œil, dans leur jeu comme dans leur look.

Le Sénégalais Sadio Mané a beau être un attaquant, c'est surtout pour une raison mentale qu'il se strappe, comme en témoigne Iuri Annecchiarico:

«C'est un rituel, quelque chose de symbolique. Dans le cas de Sadio, c'est une manière de passer en mode combat, d'entrer dans la rencontre»

Il y a encore d'autres raisons plus pragmatiques. Pour Cristiano Ronaldo, se bander le poignet permet de dissimuler (légalement) un bracelet connecté, car les rubans adhésifs autres que ces bandages «médicaux» sont interdits. Même chose pour des bijoux, par exemple.

KEYPIX - epa12447618 Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo gestures during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group F soccer match between Portugal and Ireland, in Lisbon, Portugal, 11 October 20 ...
Cristiano Ronaldo a une raison pragmatique de porter son bandage. Image: keystone

Ces bandages servent également parfois de supports aux footballeurs pour y écrire des messages, pour soi ou à destination du public: des pense-bêtes, des psaumes ou encore des mots de soutien à un coéquipier. Et bientôt de la pub?

En tout cas, on serait ravis de lire «Champions du monde 2026» sur les bandages d'Embolo, Vargas, Ndoye ou Amdouni après ce Mondial.

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