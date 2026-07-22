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Lionel Messi critiqué après sa filouterie passée sous les radars

Messi vivement critiqué après sa filouterie passée sous les radars

Lionel Messi a tenté de faire expulser Marc Cucurella en finale du Mondial. Une scène qui, depuis qu'elle a été mise en lumière, lui vaut de nombreuses critiques.
22.07.2026, 12:0022.07.2026, 12:00

Elle n'avait presque pas été remarquée lors de la finale du Mondial. Mais cette scène vaut désormais de nombreuses critiques à Lionel Messi.

Juste après que l'Albiceleste s'est retrouvée en infériorité numérique, le numéro dix argentin a tenté de faire expulser Marc Cucurella, qui venait brièvement de lui parler en plaçant sa main devant sa bouche. L'Espagnol, conscient de son erreur, l'a immédiatement retirée.

La scène en vidéo ⬇️

Vidéo: twitter

L'octuple Ballon d'Or s'est alors tourné vers l'arbitre de la rencontre pour lui signaler les faits et lui demander de sanctionner d'un carton rouge la nouvelle recrue du Real Madrid.

Lors de cette Coupe du monde, tout joueur parlant à un adversaire avec la main devant la bouche risquait l'expulsion, une nouvelle règle destinée à faciliter l'identification d'éventuels propos racistes. Les arbitres se sont d'ailleurs montrés intransigeants sur ce point. Miguel Almirón a été exclu pour cette raison à l'occasion de Turquie-Paraguay.

Nous en parlions ici ⬇️

Carton rouge inédit dans l’histoire du football

Le fait que Lionel Messi, légende du football, ait demandé l'expulsion de Marc Cucurella en finale pour un geste aussi insignifiant, qui plus est n'ayant duré qu'une fraction de seconde, a été jugé «ridicule» par de nombreux observateurs, à commencer par l'ancienne star des Gunners Lee Dixon. «On ne devrait pas se comporter comme un gamin en essayant de faire expulser quelqu’un pour cela. C’est ridicule», a-t-il déclaré sur ITV.

«C'est du désespoir», a quant à lui indiqué l'ancien international anglais Wayne Rooney, déçu par l'attitude du champion argentin: «C'est triste de voir ce que Messi a fait là». Même son de cloche du côté de l'ancien gardien Joe Hart: «Je n’ai pas du tout apprécié le comportement de Messi. (...) Si même lui se laisse aller à ce genre de choses...»

Muselé par la défense espagnole et privé de ballons par des coéquipiers jouant à reculons, Lionel Messi a été fantomatique dimanche en finale. On ne retiendra finalement de son match que cette scène peu flatteuse.

(roc)

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