Pour l'heure, il semble que la police américaine n'a reçu aucun renseignement décisif grâce aux supporters des Bleus. Image: dr

Ils recherchent Xavier Dupont de Ligonnès au Mondial

Les Etats-Unis sont grands. Trèèès grands. Mais rien n'effraie ces supporters français, qui profitent tranquillement de la Coupe du monde pour partir à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès.

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On avait déjà remarqué que Mondial donnait parfois lieu à quelques scènes improbables. On peut citer ces Européens prêts à s'envoyer leurs bouteilles de sauce ranch cul sec devant les contrôles de sécurité des aéroports.

Et puis il y a aussi... Ces supporters français qui transforment leur voyage aux Etats-Unis en immense quête secondaire et tentent de résoudre une des enquêtes criminelles les plus médiatisées du 21e siècle.

Depuis quelques jours, une banderole fait sourire les réseaux sociaux. Au milieu des drapeaux tricolores et des chants à la gloire des Bleus, certains fans déploient un portrait de Xavier Dupont de Ligonnès accompagné de la question:

«Have you seen this man?» («Avez-vous vu cet homme?»)

Le charmant projet de ces Français fait évidemment référence à l'une des théories qui entourent depuis des années la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès.

Pour rappel, l'homme est soupçonné d'avoir tué son épouse et leurs quatre enfants à Nantes, en avril 2011. Depuis la découverte des corps, il demeure introuvable.



XDDL s'est-il caché chez l'Oncle Sam?

Au fil des ans, les hypothèses les plus diverses et les plus folles ont circulé sur sa cavale. Parmi elles, celle d'une fuite aux Etats-Unis, même si aucun élément tangible n'est jamais venu l'étayer, et que les enquêteurs n'ont jamais confirmé cette piste. Un récent appel à témoins au Texas a toutefois relancé les spéculations.

Visiblement, cela a suffi à convaincre quelques supporters que leur séjour américain méritait une petite mission annexe. Ainsi, tandis que certains touristes rentrent avec des photos floues devant la Statue de la Liberté ou un maillot de LeBron James, eux ont choisi de traverser le pays avec une banderole «Wanted» artisanale. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où beaucoup saluent l'absurdité assumée de la démarche.

Pour l'heure, il semble que la police américaine n'a reçu aucun renseignement décisif grâce aux supporters des Bleus. En tout cas, après les Ecossais qui vident les stocks de bière à Boston et font du rollers en kilt à Miami, ou les Norvégiens qui font ramer la moitié de Times Square en hurlant, il fallait bien que les Français trouvent, eux aussi, une manière un peu particulière de marquer cette Coupe du monde.

Sinon, ils peuvent aussi tenter de marquer quelques goals ce vendredi soir face à la Norvège. Coup d'envoi de la rencontre à 21h heure suisse.