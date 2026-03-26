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Xavier Dupont de Ligonnès se cache-t-il au Texas?

Xavier Dupont de Ligonnès: la police a un nouveau problème
Le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, a publié sur sa page Facebook un appel à témoins.dr

Xavier Dupont de Ligonnès se cache-t-il au Texas?

Le Français est le principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants. Xavier Dupont de Ligonnès «a possiblement été vu en 2020» au Texas.
26.03.2026, 17:2926.03.2026, 17:29

L'affaire suscite de nombreux fantasmes et a donné lieu à des centaines de signalements à travers le monde. Depuis sa disparition, des informations ou témoins assurant avoir repéré le fugitif en divers endroits surviennent de manière récurrente, sans jamais se vérifier.

Le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, a publié sur sa page Facebook un appel à témoins accompagné de plusieurs photos de Xavier Dupont de Ligonnès.

Celui-ci «a possiblement été vu en 2020» dans le comté, accompagné d'«un labrador noir», indique le bureau du shérif, qui invite toute personne le reconnaissant ou ayant des informations à son sujet à entrer en contact avec lui.

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Toutefois, «ni le juge d'instruction saisi du dossier, ni moi-même, ni les enquêteurs qui travaillent dessus depuis le début n'avons été informés de cet appel à témoins d'un service de police texan», a déclaré le procureur de la République de Nantes, en France, Antoine Leroy.

Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d'avoir tué en avril 2011 sa femme et ses quatre enfants, dont les corps ont été retrouvés à Nantes sous la terrasse de la maison familiale. Lui n'a jamais été retrouvé et l'enquête n'a pas déterminé s'il était mort ou en fuite.

En 2024, le parquet de Nantes avait indiqué que plus de 1750 signalements le concernant avaient jusque-là été reçus et exploités, en France et à l'étranger. (max/afp)

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