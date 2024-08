capture d'écran d'une vidéo sur la plateforme x

Cette jeune perchiste n'est pas aux JO, mais au coeur d'un gros malaise

En raison d'une cérémonie d'ouverture et d'athlètes jugées décadentes, des ultraconservateurs ont passé les Jeux à se chercher des égéries dignes de ce nom. Dans ce contexte, une jeune perchiste norvégienne, blonde aux yeux bleus, est devenue malgré elle la muse des trumpistes. Problème, non seulement elle n'est pas aux JO de Paris, mais elle n'a que... 17 ans.

Bien que les JO de Paris soient largement applaudis à travers le monde, une petite communauté de spectateurs vit un véritable enfer depuis deux semaines. Apparemment dans l'impossibilité de digérer certains tableaux de la cérémonie d'ouverture, jugés au mieux «trop progressistes», au pire responsables de la déchéance morale de l'entier de l'humanité, de nombreux ultraconservateurs passent de très mauvais Jeux olympiques.

Ce sont d'ailleurs les mêmes qui s'époumonent encore au sujet du taux de testostérone de la boxeuse algérienne Imane Kheif ou du look excentrique de la lanceuse de poids américaine Raven Saunders.

C'est dans ce contexte un brin ubuesque, et poussés par des personnalités comme Elon Musk ou Donald Trump Jr., que certains provocateurs d'extrême droite, aux Etats-Unis comme ailleurs, se sont mis en quête d'égéries qui méritaient réellement leur attention. Un exercice qui s'est très vite transformé en une chasse aux «bons citoyens», aux «vrais patriotes» et aux «vraies femmes».

Résultat? Certains recoins des réseaux sociaux se sont forcément transformés en une galerie de jeunes femmes blondes aux yeux bleus, dans un gloubi-boulga gorgé de racisme, de machisme et d'homophobie. Et plusieurs championnes présentent à Paris se sont retrouvées malgré elles portées aux nues par des nationalistes carrément décomplexés. Dans le lot, citons par exemple la demi-fondeuse britannique Keely Hodgkinson, médaillée d'or du 800m et... seule femme blanche sur la ligne de départ.

«Keely Hodgkinson n'a pas seulement gagné pour la Grande-Bretagne, elle a gagné pour tout le monde occidental» Posté sur un compte X ouvertement suprémaciste.

Parmi les utilisateurs de la plateforme X qui considèrent la Britannique comme une égérie de la guerre contre une espèce de grand remplacement mondial, on retrouve notamment un puissant polémiste d'extrême droite américain, pro-Trump et pro-Musk, qui fédère tout de même près de deux millions d'abonnés.

Puis, dans une moindre mesure, citons également la perchiste canadienne Alysha Newman, qui a célébré sa médaille de bronze en offrant un petit twerk à son public en sortant du tapis et la coureuse et influenceuse allemande Alica Schmidt. Autant de femmes blondes aux yeux bleus qui portent sur leurs épaules des espoirs peu recommandables.

Mais c'est une autre athlète, invariablement blonde aux yeux bleus, qui a monopolisé l'attention des extrémistes de droite sur les réseaux sociaux. Son nom? Embla Mathilde Njerve. Une jeune perchiste norvégienne, dont les exploits ont abondamment inondé la plateforme d'Elon Musk pour apaiser de drôles d'angoisses idéologiques. Une vidéo en particulier est au cœur de ce succès involontaire et plutôt nauséabond:

Pour un bon nombre de trumpistes en guerre contre le wokisme, qui la comparent notamment à la lanceuse de poids Raven Saunders, cette jeune norvégienne est la preuve que l'Amérique est en train de «sombrer».

«Quelle honte totale d'envoyer quelqu'un comme Saunders pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques... Pendant ce temps, la Norvège envoie des déesses olympiques...» Une femme trumpiste texane, sur X.

Or, il y a un problème avec Embla Mathilde Njerve. En regardant avec attention la vidéo en question, on comprend que son saut n'a pas été réalisé aux JO 2024. Le public est d'ailleurs très clairsemé. Et ça va même plus loin que cela, puisque cette jeune femme, devenue la muse des extrémistes de droite dans ces Jeux, ne fait pas partie de la délégation norvégienne présente à Paris.

Pire encore, Embla Mathilde Njerve, que certains mâles ultraconservateurs et/ou complotistes se sont évertués à applaudir plus volontiers pour son physique que ses performances, n'a que... 17 ans.

Si la principale intéressée doit peu apprécier l'attention qu'elle suscite durant ces Jeux olympiques, de très nombreux internautes sont venus durement la défendre sous les publications peu recommandables, remettant (un peu) l'église au milieu du village. Des usages hélas répandus sur la plateforme d'Elon Musk, mais qui, dans le cas précis, permet finalement de mettre en lumière les armes souvent factices empoignées par les trolls d'extrême droite pour nourrir leurs idéologies.

Enfin, sachez qu'Embla Mathilde Njerve est une athlète qui a remporté le bronze aux Jeux olympiques de la Jeunesse européenne en 2023 et détient le record des filles de moins de 15 ans avec un saut de 3,80 mètres. Pour la petite histoire, son père Sigurd Njerve a été le premier Norvégien à dépasser les 17 mètres au triple saut.