Un plug anal pour tricher aux échecs? La Fédération ouvre une enquête

«Dans le meilleur intérêt de la communauté des échecs, nous demandons au public de s'abstenir de toute spéculation sur les résultats et les sanctions potentielles jusqu'à ce que tous les faits disponibles soient examinés et que l'enquête soit menée à bien.»

De son côté, Niemann a reconnu avoir triché en ligne à deux reprises, lorsqu'il avait 12 et 16 ans, mais a affirmé n'avoir jamais joué frauduleusement dans un match en face à face et être même prêt à jouer nu pour prouver son honnêteté.

«Je crois que Niemann a triché plus, et plus récemment, qu'il ne l'a publiquement admis», a affirmé Carlsen sur Twitter, jugeant «sa progression en face à face inhabituelle» avant de s'épancher sur l'aisance déconcertante avec laquelle l'Américain l'avait battu à la Sinquefield Cup.

Trois membres de sa commission du fair-play vont «former un groupe d'enquête» et pourront «consulter des experts extérieurs si nécessaire», pour éclaircir à la fois les allégations de Carlsen et le fait que Niemann ait admis avoir triché par le passé lors de parties en ligne, a expliqué jeudi soir la Fide.

