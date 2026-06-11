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L'Allemagne à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Germany players pose for a team photo before the 2026 World Cup group A qualifying soccer match between Luxembourg and Germany in Luxembourg, Friday, Nov. 14, 2025. (AP Photo/Geert Vanden Wijng ...
L'équipe d'Allemagne, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Allemagne à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Allemagne lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:0511.06.2026, 10:05

L'Allemagne évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierCalendrier

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Allemagne participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Manuel Neuer; 40 ans; Bayern Munich
  • Oliver Baumann; 36 ans; TSG Hoffenheim
  • Alexander Nübel; 29 ans; VfB Stuttgart

Défenseurs

  • Antonio Rüdiger; 33 ans; Real Madrid
  • Waldemar Anton; 29 ans; Borussia Dortmund
  • Jonathan Tah; 30 ans; Bayern Munich
  • Joshua Kimmich (C); 31 ans; Bayern Munich
  • Nico Schlotterbeck; 26 ans; Borussia Dortmund
  • Nathaniel Brown; 22 ans; Eintracht Frankfurt
  • David Raum; 28 ans; RB Leipzig
  • Malick Thiaw; 24 ans; Newcastle United

Milieux de terrain

  • Aleksandar Pavlović; 22 ans; Bayern Munich
  • Leon Goretzka; 31 ans; Bayern Munich
  • Jamie Leweling; 25 ans; VfB Stuttgart
  • Jamal Musiala; 23 ans; Bayern Munich
  • Pascal Groß; 34 ans; Brighton & Hove Albion
  • Angelo Stiller; 25 ans; VfB Stuttgart
  • Florian Wirtz; 23 ans; Liverpool
  • Leroy Sané; 30 ans; Galatasaray
  • Nadiem Amiri; 29 ans; Mainz 05
  • Felix Nmecha; 25 ans; Borussia Dortmund
  • Assan Ouédraogo; 20 ans; RB Leipzig

Attaquants

  • Kai Havertz; 27 ans; Arsenal
  • Nick Woltemade; 24 ans; Newcastle United
  • Maximilian Beier; 23 ans; Borussia Dortmund
  • Deniz Undav; 29 ans; VfB Stuttgart

Calendrier

Voici quand jouera l'Allemagne durant la Coupe du monde:

Calendrier

L'Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:

(leo/adapt. btr)

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source: universal images group editorial / universal history archive
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