L'Allemagne à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Allemagne lors de la Coupe du monde 2026.
L'Allemagne évoluera dans le groupe E de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Allemagne participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Manuel Neuer; 40 ans; Bayern Munich
- Oliver Baumann; 36 ans; TSG Hoffenheim
- Alexander Nübel; 29 ans; VfB Stuttgart
Défenseurs
- Antonio Rüdiger; 33 ans; Real Madrid
- Waldemar Anton; 29 ans; Borussia Dortmund
- Jonathan Tah; 30 ans; Bayern Munich
- Joshua Kimmich (C); 31 ans; Bayern Munich
- Nico Schlotterbeck; 26 ans; Borussia Dortmund
- Nathaniel Brown; 22 ans; Eintracht Frankfurt
- David Raum; 28 ans; RB Leipzig
- Malick Thiaw; 24 ans; Newcastle United
Milieux de terrain
- Aleksandar Pavlović; 22 ans; Bayern Munich
- Leon Goretzka; 31 ans; Bayern Munich
- Jamie Leweling; 25 ans; VfB Stuttgart
- Jamal Musiala; 23 ans; Bayern Munich
- Pascal Groß; 34 ans; Brighton & Hove Albion
- Angelo Stiller; 25 ans; VfB Stuttgart
- Florian Wirtz; 23 ans; Liverpool
- Leroy Sané; 30 ans; Galatasaray
- Nadiem Amiri; 29 ans; Mainz 05
- Felix Nmecha; 25 ans; Borussia Dortmund
- Assan Ouédraogo; 20 ans; RB Leipzig
Attaquants
- Kai Havertz; 27 ans; Arsenal
- Nick Woltemade; 24 ans; Newcastle United
- Maximilian Beier; 23 ans; Borussia Dortmund
- Deniz Undav; 29 ans; VfB Stuttgart
Calendrier
Voici quand jouera l'Allemagne durant la Coupe du monde:
Calendrier
L'Allemagne affrontera Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe E:
(leo/adapt. btr)
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