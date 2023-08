Yann Sommer débarque à l'Inter Milan.

Sommer restera-t-il marqué par sa mauvaise expérience au Bayern?

Après une demi-saison mouvementée au Bayern Munich, Yann Sommer, 34 ans, rebondit à l'Inter Milan, où il veut retrouver son meilleur niveau et défendre son statut de No 1 en équipe de Suisse.

Lorsque Yann Sommer se retournera un jour sur sa magnifique carrière, le lundi 7 août 2023 pourrait avoir une grande signification. C'est le jour où le gardien de la Nati s'est libéré des griffes du Bayern Munich. Son transfert à l'Inter Milan est désormais officiel. Sommer a signé un nouveau contrat avec le finaliste malheureux de la Ligue des champions (0-1 contre Manchester City).

Les Italiens ne donnent pas (encore) de détails. On parle d'une durée de trois ans et d'un salaire annuel de quelque quatre millions d'euros. Sommer, 34 ans, succèdera dans les buts à André Onana, parti à Manchester United. A moins de deux semaines de la reprise en Italie et en Allemagne, le gardien de la Nati est donc enfin fixé sur son avenir.

Lundi après-midi, le natif de Morges avait déjà fait ses adieux au Bayern Munich sur les médias sociaux. «Un voyage passionnant touche à sa fin», écrivait-il, avant de remercier chaleureusement les membres du club: «Ce fut une expérience que je n'oublierai jamais.» Reste à savoir si les sentiments sont aussi positifs qu'ils n'y paraissent - le doute est permis.

Lorsque Sommer a été autorisé à quitter le Borussia Mönchengladbach pour le Bayern Munich l'hiver dernier, toute la Suisse du football l'a félicité. Ce transfert annonçait le couronnement de sa carrière.

Mais il en a été autrement. Le Bayern Munich a fait honneur à sa réputation de «FC Hollywood». Il ne s'est guère passé une semaine sans qu'il n'y ait des remous. L'agitation s'est étendue à l'ensemble du club. Sommer s'est retrouvé dans l'oeil du cyclone. Parfois, les critiques à son égard ont été exagérées, parfois justifiées. Sommer lui-même les a trouvées «pas objectives», comme il l'a dit à CH Media (dont fait partie watson) au terme de la saison.

Mais au final, la conclusion reste la même: Sommer n'a pas été à la hauteur du défi que représentait le Bayern. Le fait que Julian Nagelsmann, l'entraîneur qui l'avait choisi, ait été limogé en mars, ne lui a guère facilité la tâche. Et encore moins le fait qu'au sein du club, d'Oliver Kahn à Hassan Salihamidzic en passant par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, toute la direction sportive défendait ses intérêts personnels.

De même, à force de s'extasier sur les progrès de Manuel Neuer dans sa rééducation, les dirigeants bavarois ont oublié de soutenir une fois ou l'autre leur gardien actuel, Yann Sommer. Ce dernier savait à quoi s'en tenir, certes. Malgré ses difficultés, le Bâlois a tout de même remporté le titre national avec le Bayern à la dernière seconde du championnat.

Quoi qu'on dise, le transfert à Milan ressemble à une fuite. Sommer a compris depuis longtemps qu'il serait le gardien No 2 pour la prochaine saison au Bayern, derrière la figure de proue Neuer, dès que celui-ci serait rétabli. Sommer ne voulait pas et ne pouvait pas s'en contenter. D'autant qu'il s'agira aussi pour lui, dans les mois à venir, de défendre son statut de No 1 en équipe nationale.

Gregor Kobel sur le dos

Son concurrent Gregor Kobel, gardien du Borussia Dortmund, accentue la pression. Ses performances en Bundesliga sont exceptionnelles depuis plusieurs mois. Pour le sélectionneur national Murat Yakin, Sommer reste le numéro 1. C'est compréhensible, car les services rendus à la patrie ont une valeur inestimable. Sommer est depuis longtemps un héros national, et définitivement depuis qu'il a arrêté le tir au but de Kylian Mbappé à l'Euro 2021.

Mais cette hiérarchie ne peut se justifier en vue de l'Euro 2024 que si Sommer joue sur une base régulière. En signant à l'Inter Milan, il se rapproche un peu plus de cet objectif. Et pourtant, une question demeure: retrouvera-t-il son meilleur niveau en Serie A? Restera-t-il marqué par sa difficile expérience au Bayern?