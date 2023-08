Yann Sommer quitte le Bayern Munich pour l'Inter Milan. Image: EPA

Yann Sommer à l'Inter, un pari excitant mais risqué

L'Inter Milan a levé la clause libératoire de Yann Sommer, qui passe sa visite médicale ce lundi. Un nouveau défi attend le gardien de 34 ans, et pas le plus facile.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le deal: l'Inter a tout payé sans discuter

Lassé d'attendre que le Bayern Munich veuille bien entrer en négociation, l'Inter a décidé de lever la clause de Yann Sommer et de payer le prix contractuel, soit 6 millions d'euros, annonce le journaliste Fabrizio Romano. Le Bâlois passe sa visite médicale ce lundi à Milan.

Il y a longtemps que Sommer et l'Inter se sont entendus sur un contrat de deux ans, avec une option pour une année supplémentaire. Les Milanais comptaient réévaluer la somme de transfert et ne payer que 4 à 4,5 millions d'euros; mais les Bavarois leur ont opposé un silence borné. Agacée, l'Inter a décidé de régler la note sans discuter. La clause libératoire dans le contrat de Sommer était activable dès cet été.

Le contexte: chasser un nouveau fantôme

Sommer se retrouve dans la même situation que l'hiver dernier au Bayern: il doit faire oublier un gardien de grande classe, solidement installé au club et adulé des supporters. A Munich, il avait remplacé Manuel Neuer, gravement blessé dans un accident de ski. A Milan, il succède à André Onana, parti à Manchester United pour 52,5 millions d’euros.

Onana, 27 ans, occupait une place centrale dans l'équipe de Simone Inzaghi, non seulement par ses interventions viriles mais par son jeu au pied et son leadership. Onana n'a pas encore disputé trois matchs avec Manchester qu'il gronde déjà l'ex-capitaine Harry Maguire - certes devenu une cible facile depuis qu'il cumule les gaffes.

Onana et Sommer ont un style de jeu relativement proche, sinon que le premier culmine à 1,90 m et le second à 1,83 - ce qui lui valut d’être comparé à un bonsaï par Bild en 2014.

Balle au pied, Sommer est considéré comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe, y compris par l'influente Gazzetta dello Sport. Le gardien de la Nati a développé des qualités de relanceur durant ses jeunes années à Bâle où, quand il était no 3, il dépannait régulièrement au poste de latéral droit à l'entraînement. Les tifosi seront sensibles à son agilité, même s'ils attendront d'abord des arrêts décisifs - une logique pas toujours évidente du football moderne, où les gardiens sont de plus en plus jugés par leur jeu au pied...

Le défi: résister à la pression

Comme à Munich, les exigences sont historiquement élevées à l'Inter, triple vainqueur de la Ligue des champions et récent finaliste (très) malheureux face à Manchester City (1-0). Steven Zhang, devenu président à seulement 26 ans, n'est pas réputé pour sa patience.

Ce n'est pas la première fois que Sommer est confronté à la pression d'un grand club mais, en six mois au Bayern, il n'a pas montré que ce contexte lui était facile et agréable. Au cours d'une demi-saison certes agitée, le Bâlois a manqué quelques interventions décisives. Pis: il a perdu de son aisance dans le jeu au pied.

«C'est toute la différence avec ce qu'on attendait de lui à Gladbach, analysait pour watson Polo Breitner, spécialiste du football allemand sur RMC Sport. Quand vous jouez dans l'un des dix meilleurs clubs au monde, on ne vous demande pas de faire 25 arrêts par match mais un seul, celui qui compte. Donc au Bayern, tout le monde regarde à chaque match si Sommer est capable de faire cet arrêt-là.»

L'ambigüité: un jeune concurrent doué

Mauvais signal pour Sommer, l'Inter Milan est prête à débourser 12 millions d'euros pour le jeune gardien ukrainien Anatolij Trubin, 21 ans, également convoité par Benfica. Officiellement, le Shakhtar Donetsk n'entrera pas en matière à moins de 20 millions d'euros. Si aucun accord n'est trouvé d'ici à la fin du mercato, Trubin partira libre l'été prochain et vraisemblablement pour l'Inter, où il aurait déjà négocié son salaire.

Anatolij Trubin.

Ce gardien de presque deux mètres a fait fureur à la dernière Ligue des champions où il a écoeuré le Real Madrid par ses parades répétées. Il serait un dangereux rival pour Sommer, même s'il n'en a encore ni l'expérience, ni la régularité au plus haut niveau.