L'Autriche à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Autriche lors de la Coupe du monde 2026.
L'Autriche évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Autriche participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Alexander Schlager; 30 ans; Red Bull Salzburg
- Florian Wiegele; 25 ans; Viktoria Plzeň
- Patrick Pentz; 29 ans; Brøndby
Défenseurs
- David Affengruber; 25 ans; Elche
- Kevin Danso; 27 ans; Tottenham Hotspur
- Stefan Posch; 29 ans; Mainz 05
- David Alaba (C); 33 ans; Real Madrid
- Philipp Lienhart; 29 ans; SC Freiburg
- Phillipp Mwene; 32 ans; Mainz 05
- Marco Friedl; 28 ans; Werder Bremen
- Michael Svoboda; 27 ans; Venezia
Milieux de terrain
- Xaver Schlager; 28 ans; RB Leipzig
- Nicolas Seiwald; 25 ans; RB Leipzig
- Marcel Sabitzer; 32 ans; Borussia Dortmund
- Florian Grillitsch; 30 ans; Braga
- Carney Chukwuemeka; 22 ans; Borussia Dortmund
- Romano Schmid; 26 ans; Werder Bremen
- Konrad Laimer; 29 ans; Bayern Munich
- Alexander Prass; 25 ans; TSG Hoffenheim
- Paul Wanner; 20 ans; PSV Eindhoven
- Alessandro Schöpf; 32 ans; Wolfsberger AC
Attaquants
- Marko Arnautović; 37 ans; Red Star Belgrade
- Michael Gregoritsch; 32 ans; FC Augsburg
- Saša Kalajdžić; 28 ans; LASK
- Patrick Wimmer; 25 ans; VfL Wolfsburg
Calendrier
Voici quand jouera l'Autriche durant la Coupe du monde:
Classement
L'Autriche affrontera l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:
(leo/adapt. btr)
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