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L'Autriche à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Austrian team before a group H World Cup qualifiying soccer match between Austria and Bosnia and Herzegovina in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Heinz-Peter Bader) Austria Bosnia And ...
L'équipe d'Autriche, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Autriche à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Autriche lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1911.06.2026, 10:19

L'Autriche évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Autriche participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Alexander Schlager; 30 ans; Red Bull Salzburg
  • Florian Wiegele; 25 ans; Viktoria Plzeň
  • Patrick Pentz; 29 ans; Brøndby

Défenseurs

  • David Affengruber; 25 ans; Elche
  • Kevin Danso; 27 ans; Tottenham Hotspur
  • Stefan Posch; 29 ans; Mainz 05
  • David Alaba (C); 33 ans; Real Madrid
  • Philipp Lienhart; 29 ans; SC Freiburg
  • Phillipp Mwene; 32 ans; Mainz 05
  • Marco Friedl; 28 ans; Werder Bremen
  • Michael Svoboda; 27 ans; Venezia

Milieux de terrain

  • Xaver Schlager; 28 ans; RB Leipzig
  • Nicolas Seiwald; 25 ans; RB Leipzig
  • Marcel Sabitzer; 32 ans; Borussia Dortmund
  • Florian Grillitsch; 30 ans; Braga
  • Carney Chukwuemeka; 22 ans; Borussia Dortmund
  • Romano Schmid; 26 ans; Werder Bremen
  • Konrad Laimer; 29 ans; Bayern Munich
  • Alexander Prass; 25 ans; TSG Hoffenheim
  • Paul Wanner; 20 ans; PSV Eindhoven
  • Alessandro Schöpf; 32 ans; Wolfsberger AC

Attaquants

  • Marko Arnautović; 37 ans; Red Star Belgrade
  • Michael Gregoritsch; 32 ans; FC Augsburg
  • Saša Kalajdžić; 28 ans; LASK
  • Patrick Wimmer; 25 ans; VfL Wolfsburg

Calendrier

Voici quand jouera l'Autriche durant la Coupe du monde:

Classement

L'Autriche affrontera l'Argentine, l'Algérie et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:

(leo/adapt. btr)

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