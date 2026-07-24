Le mythique stade de Wembley accueillera la finale et les demi-finales de l'Euro 2028. Image: AP PA

Voici où se déroulera le prochain grand tournoi de football

Après la Coupe du monde, place à l’Euro. En 2028, les 24 meilleures nations européennes se retrouveront au cœur du berceau du football.

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Deux ans après l’Euro organisé en Allemagne, qui avait plongé tout le pays dans une véritable ferveur footballistique, l’édition 2028 devrait susciter un engouement comparable. Prévue du 9 juin au 9 juillet, la compétition se déroulera notamment en Angleterre, considérée comme le berceau du football.

L’Écosse et le pays de Galles, autres nations constitutives du Royaume-Uni, accueilleront également des rencontres, tout comme l’Irlande. Initialement retenue parmi les pays hôtes, l’Irlande du Nord a finalement dû se retirer, faute de disposer d’un stade adapté aux exigences du tournoi.



Le match d’ouverture de l’Euro 2028 se jouera au Millennium Stadium de Cardiff, au pays de Galles. La finale aura quant à elle lieu dans le mythique stade de Wembley, à Londres, qui accueillera également les deux demi-finales. Parmi les autres enceintes retenues en Angleterre figurent l’Etihad Stadium de Manchester et le nouveau stade d’Everton, à Liverpool. En revanche, aucune rencontre ne sera disputée à Anfield, l’emblématique antre du Liverpool FC.

L’Irlande mettra à disposition l’Aviva Stadium de Dublin, tandis que les rencontres organisées en Écosse se dérouleront à Hampden Park, à Glasgow.

Les horaires des matchs sont eux aussi déjà connus: les rencontres débuteront à 15 heures, 18 heures ou 21 heures, heures suisses. Le coup d’envoi de la finale est prévu à 18 heures. L’ensemble du calendrier et des affiches sera dévoilé après le tirage au sort de la phase finale, programmé en 2027.

Le tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2028 aura lieu en décembre prochain. Les matchs de la phase de groupes se disputeront ensuite entre mars et novembre 2027. Bien qu’elles soient pays hôtes, l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse et le pays de Galles ne bénéficieront pas d’une qualification automatique. Comme toutes les autres sélections, elles devront participer aux éliminatoires organisés par l’UEFA, qui comprendront douze groupes de quatre ou cinq équipes.

Les douze premiers de groupe ainsi que les huit meilleurs deuxièmes décrocheront directement leur billet pour la phase finale, soit vingt équipes au total. Deux places supplémentaires seront réservées aux deux nations hôtes les mieux classées, à condition qu’elles ne se soient pas déjà qualifiées en terminant premières de leur groupe ou parmi les meilleurs deuxièmes.

Les derniers billets seront attribués lors des barrages. Ceux-ci opposeront les autres deuxièmes de groupe aux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des nations 2026-2027 qui ne se seront pas encore qualifiés. Ces barrages se dérouleront en mars 2028.

(jcz/t-online)