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Le Brésil à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Players of Brazil line up for a team photo before a World Cup 2026 qualifying soccer match against Ecuador at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador, Thursday, June 5, 2025. (AP Photo/Dolores O ...
L'équipe du Brésil, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

Le Brésil à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Brésil lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 09:5911.06.2026, 09:59

Le Brésil évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera Haïti, le Maroc et l'Ecosse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle le Brésil participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Alisson; 33 ans; Liverpool
  • Weverton; 38 ans; Grêmio
  • Ederson Moraes; 32 ans; Fenerbahçe

Défenseurs

  • Gabriel Magalhães; 28 ans; Arsenal
  • Marquinhos (C); 32 ans; Paris Saint-Germain
  • Alex Sandro; 35 ans; Flamengo
  • Danilo Luiz; 34 ans; Flamengo
  • Bremer; 29 ans; Juventus
  • Léo Pereira; 30 ans; Flamengo
  • Douglas Santos; 32 ans; Zenit Saint Petersburg
  • Roger Ibañez; 27 ans; Al-Ahli

Milieux de terrain

  • Éderson Silva; 26 ans; Atalanta
  • Casemiro; 34 ans; Manchester United
  • Bruno Guimarães; 28 ans; Newcastle United
  • Fabinho; 32 ans; Al-Ittihad
  • Danilo Santos; 25 ans; Botafogo
  • Lucas Paquetá; 28 ans; Flamengo

Attaquants

  • Vinícius Júnior; 25 ans; Real Madrid
  • Matheus Cunha; 27 ans; Manchester United
  • Neymar; 34 ans; Santos
  • Raphinha; 29 ans; Barcelona
  • Endrick; 19 ans; Lyon
  • Luiz Henrique; 25 ans; Zenit Saint Petersburg
  • Gabriel Martinelli; 24 ans; Arsenal
  • Igor Thiago; 24 ans; Brentford
  • Rayan; 19 ans; Bournemouth

Calendrier

Voici quand jouera le Brésil durant la Coupe du monde:

Classement

Le Brésil affrontera Haïti, le Maroc et l'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)

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