Le Brésil à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe du Brésil lors de la Coupe du monde 2026.
Le Brésil évoluera dans le groupe C de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Il y affrontera Haïti, le Maroc et l'Ecosse. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle le Brésil participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Alisson; 33 ans; Liverpool
- Weverton; 38 ans; Grêmio
- Ederson Moraes; 32 ans; Fenerbahçe
Défenseurs
- Gabriel Magalhães; 28 ans; Arsenal
- Marquinhos (C); 32 ans; Paris Saint-Germain
- Alex Sandro; 35 ans; Flamengo
- Danilo Luiz; 34 ans; Flamengo
- Bremer; 29 ans; Juventus
- Léo Pereira; 30 ans; Flamengo
- Douglas Santos; 32 ans; Zenit Saint Petersburg
- Roger Ibañez; 27 ans; Al-Ahli
Milieux de terrain
- Éderson Silva; 26 ans; Atalanta
- Casemiro; 34 ans; Manchester United
- Bruno Guimarães; 28 ans; Newcastle United
- Fabinho; 32 ans; Al-Ittihad
- Danilo Santos; 25 ans; Botafogo
- Lucas Paquetá; 28 ans; Flamengo
Attaquants
- Vinícius Júnior; 25 ans; Real Madrid
- Matheus Cunha; 27 ans; Manchester United
- Neymar; 34 ans; Santos
- Raphinha; 29 ans; Barcelona
- Endrick; 19 ans; Lyon
- Luiz Henrique; 25 ans; Zenit Saint Petersburg
- Gabriel Martinelli; 24 ans; Arsenal
- Igor Thiago; 24 ans; Brentford
- Rayan; 19 ans; Bournemouth
Calendrier
Voici quand jouera le Brésil durant la Coupe du monde:
Classement
Le Brésil affrontera Haïti, le Maroc et l'Ecosse lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:
(leo/adapt. btr)
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