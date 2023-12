Le tirage au sort de l'Euro 2024 a livré son verdict. Keystone

On connaît le groupe de la Suisse à l'Euro

Le tirage au sort de la compétition est maintenant terminé. La Suisse se trouve dans le groupe A, celui de l'Allemagne, le pays hôte de cet Euro 2024.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

L'enthousiasme pour le Championnat d'Europe des nations est grand, d'ailleurs, plus d'un million de billets ont déjà trouvé preneurs. L'excitation est encore plus importante maintenant que tous les groupes, y compris celui de la Suisse, sont connus. Découvrez ci-dessous la composition des six poules du prochain Euro, et tout ce qu'il fallait savoir de ce tirage au sort, organisé à Hambourg.

Le tirage en direct

19h45 - Le programme de la Suisse

La Suisse livrera ses deux premiers matchs à Cologne, le 15 juin contre la Hongrie et le 19 juin face à l’Ecosse. Elle bouclera son premier tour le 23 juin, à Francfort contre l’Allemagne.



19h25 - Un tirage clément pour la Nati

La Suisse, qui participera au 6e Euro de son histoire, aurait pu tomber sur un groupe bien plus difficile. Certes, elle jouera face à l'Allemagne, qui organise le tournoi, mais la Mannschaft traverse une crise sans précédent. Il faudra se méfier de la Hongrie, première de son groupe lors des éliminatoires, et qui revient sur le devant de la scène depuis plusieurs compétitions internationales maintenant. L'Ecosse n'est pas autant à la fête, elle n'a participé qu'à un seul Euro au 21e siècle. Il s'agit de la précédente édition, terminée à la dernière place de son groupe. Il y avait bien pire comme équipes au sein des pots 2 et 3 - la Suisse peut donc s'estimer heureuse.



19h10 - Le résumé des six groupes

18h51 - GROUPE F

Portugal, Turquie, République Tchèque et vainqueur des barrages (Géorgie, Luxembourg, Grèce ou Kazakhstan).

Si le groupe B est celui de la mort, le groupe F n'a rien de simple, lui non plus. Le barragiste qui se qualifiera aura fort à faire face au Portugal de Cristiano Ronaldo et à deux autres nations habituées des rendez-vous européens.

18h50 - GROUPE E

Belgique, Roumanie, Slovaquie et vainqueur des barrages (Israël, Islande, Bosnie ou Ukraine).

Les Diables rouges, invaincus lors des éliminatoires (six victoires, deux nuls) ont un groupe à leur portée. Ils viseront à n'en pas douter la première place.

18h50 - GROUPE D

Vainqueur des barrages (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande), Pays-Bas, Autriche et France.

Les Bleus retrouvent les Bataves qu'ils ont battu à deux reprises lors des qualifications. Ils seront les favoris d'un groupe qui peut s'avérer difficile, notamment si la Pologne se qualifie. France-Pays-Bas sera l'une des très grosses affiches de ce premier tour.



18h49 - GROUPE C

Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre.

Les Anglais et les Danois ont la faveur des pronostics dans cette troisième poule. La Slovénie et la Serbie pourraient néanmoins se démarquer pour arracher une qualification pour les huitièmes de finale. L'un des meilleurs troisièmes se trouvera peut-être ici.



18h48 - GROUPE B

Espagne, Croatie, Italie et Albanie.

Sans doute le groupe de la mort! L'Albanie ne devrait pas avoir son mot à dire face à trois grandes nations du football européen. Espagne-Croatie ouvrira le bal dans cette poule, un match à ne manquer sous aucun prétexte, tout comme le Derby méditerranéen entre la Roja et l'Italie.

18h47 - GROUPE A - AVEC LA SUISSE!

Allemagne, Ecosse, Hongrie et Suisse.

La Nati sera donc opposée à la nation hôte de l'Euro, ainsi qu'à l'Ecosse, qu'elle n'est pas habituée à jouer, et à la Hongrie, qu'elle affrontera lors de son premier match.



18h43 - Les Pays-Bas croiseront la route des Français

Le groupe D contient également l'Autriche.​

18h41 - On connait le match d'ouverture!

Il opposera l'Allemagne à l'Ecosse, le 14 juin prochain. La rencontre sera disputée à Munich, dans l'antre du Bayern.

18h38 - Les Anglais tirent les Danois

Attention, le groupe C pourrait être relevé avec ces deux premières équipes annoncées.

18h36 - La Hongrie avec l'Allemagne

Les groupes commencent à se remplir. Les Hongrois sont placés en troisième position de la poule A, Allemagne-Hongrie ne sera donc pas le match d'ouverture.

18h35 - Toutes les têtes de série ont été placées

La France, le Portugal ou encore la Belgique connaissent le numéro de leur groupe.

18h32 - L'Espagne est la première équipe tirée au sort

Elle figurera dans le groupe B, en position n°1.

18h28 - Une équipe du pot 4 a déjà remporté l'Euro!

Il s'agit de la Grèce, c'était en 2004. Rien n'est donc perdu pour la Nati.

18h25 - Les performances d'Akanji mises en avant

L'UEFA a posté sur ses réseaux un contenu recensant les joueurs les plus redoutables lors des qualifications. Avec 14 buts, Lukaku est le meilleur buteur de ces éliminatoires. Manuel Akanji, lui, s'est distingué par un total de 75 ballons récupérés.

18h15 - Gianluigi Buffon apporte le trophée sur scène

Il est accompagné par plusieurs gloires de la discipline, à l'instar de Quaresma, Sneijder, Khedira ou encore David Silva.

18h05 - Djourou: «Le peuple suisse va se déplacer»

Le consultant de la RTS s'attend à une très belle ambiance cet été lors des matchs de la Nati, en raison de la proximité de la Suisse avec l'Allemagne.

17h57 - Guy Stéphan oublie la Suisse

Interviewé par les médias tricolores, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France a évoqué un possible adversaire redoutable, issu du pot n°4: l'Italie, sans faire mention de la Suisse.

17h50 - Deschamps absent

Il y a du beau monde à Hambourg à l'occasion de cette cérémonie. Un absent de marque, néanmoins: Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus souffre de douleurs dorsales et vient de subir une intervention chirurgicale.

17h45 - Bienvenue sur ce live!

C'est un grand jour pour la Nati, qui connaîtra bientôt ses trois adversaires à l'Euro. Croisons les doigts pour un tirage favorable.



Où a lieu le tirage au sort? Et quand?

La cérémonie se tient à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, ce samedi 2 décembre à 18h00. C'est l’Elbphilharmonie, la célèbre salle de concert au design architectural unique, qui accueille l'événement.

Quels sont les chapeaux?

Ils sont au nombre de quatre, et englobent chacun six équipes. Le premier chapeau ne contient que de grandes nations du football: l'Allemagne, pays hôte, ainsi que le Portugal, la France, l'Espagne, la Belgique et l'Angleterre. La Suisse, elle, figura dans le pot n°4, au même titre que l'Italie, qu'elle ne peut donc pas affronter.

Cette position s'explique par les mauvais résultats de la Nati lors des récents éliminatoires de l'Euro. Car oui, la répartition dans les différents chapeaux ne prend pas en compte le classement FIFA, mais uniquement les performances réalisées lors des qualifications. Et comme vous le savez, la Suisse a validé son billet pour l'Allemagne dans la douleur, ne terminant que deuxième d'un groupe largement à sa mesure.

Pourquoi certaines nations ne sont-elles pas encore connues?

21 des 24 équipes qui disputeront la phase finale sont qualifiées, mais trois doivent encore être désignées. Celles-ci seront connues après les barrages, disputés en mars prochain. Le premier billet se jouera entre le Pays de Galles, la Finlande, la Pologne et l'Estonie, le second entre la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine, Israël et l'Islande, puis le dernier entre la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce et le Kazakhstan.

Si certaines équipes qualifiées ne sauront pas exactement contre qui elles joueront à l'issue de ce tirage, ce n'est pas le cas de la Suisse, puisque les barragistes sont placés dans le même pot que la Nati - ce qui implique que Murat Yakin et ses hommes ne peuvent pas les affronter, du moins durant la phase de groupes.

Comment le tirage au sort va-t-il se dérouler?

Les nations vont être réparties en six poules de quatre (de A à F), avec dans chacune d'entre elles, une équipe issue de chaque pot. L'Allemagne, en tant que nation hôte, ne sera pas tirée au sort, mais directement placée en première position du groupe A, et ce, afin de disputer le match d'ouverture.

Le tirage débutera avec le pot n°1. Chaque nation sera placée dans un groupe (de B à F puisque l'Allemagne est assurée de figurer dans le groupe A), puis un second tirage décidera de la position de l'équipe dans sa poule, afin de déterminer l'ordre des matchs. Le même procédé sera répété pour le pot n°2, puis le n°3 et le n°4. Ainsi, lorsque la Suisse sera tirée, elle connaîtra déjà le nom de ses adversaires.

Granit Xhaka, qui évolue en Bundesliga, jouera cet été sur des terrains qu'il connaît. Image: KEYSTONE

Y a-t-il des restrictions?

Non. Il y en avait lors du tirage au sort des éliminatoires, pour éviter les rencontres Bosnie-Kosovo, Serbie-Kosovo, UkraineBiélorussie, Azerbaïdjan-Arménie et Espagne-Gibraltar, mais puisqu'au moins un membre de chacune de ces paires ne s'est pas qualifié pour la phase finale, l'UEFA n'impose aucune restriction géopolitique. Un match Serbie-Albanie est possible, il s'agirait de la rencontre la plus chargée politiquement.

Quel est le pire tirage pour la Suisse? Et le meilleur?

La Nati pourrait se retrouver dans un groupe de la mort comprenant la France, le Danemark et les Pays-Bas (ou la Croatie). A l'opposé, si la chance lui sourit, ses adversaires pourraient être la Belgique (ou l'Allemagne, en difficulté ces derniers temps), l'Albanie et la Slovaquie, ce qui serait là un groupe beaucoup plus abordable.

Rappelons que les deux meilleurs pays sortiront de chaque poule, et que les quatre meilleurs troisièmes seront aussi qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est d'ailleurs grâce à cette règle que la Suisse, troisième de son groupe en 2021, s'était offert son huitième de finale face à la France. (roc)