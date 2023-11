Vargas, Shaqiri, Ndoye (de gauche à droite) et leurs coéquipiers de la Nati figurent dans le 4e chapeau du tirage au sort de l'Euro 2024. image: keystone

Euro 2024: le groupe le plus facile pour la Nati et celui de la «mort»

L'équipe de Suisse est dans le quatrième et dernier chapeau du tirage au sort des groupes de l'Euro (samedi 2 décembre à 18h00). On a imaginé quels seraient le groupe le plus abordable et, au contraire, le plus difficile.

Plus de «Sport»

On a tendance à l'oublier avec toutes les critiques qui visent actuellement les joueurs, le sélectionneur et les dirigeants de la Nati, mais notre équipe nationale est bel et bien qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin au 14 juillet).

On connaît déjà 21 des 24 participants (les trois derniers tickets se disputeront lors des barrages en mars). Le tirage au sort des groupes aura lieu le 2 décembre à 18h00 à Hambourg. Pour rappel, la Suisse – qui a terminé 2e de sa poule de qualifs derrière la Roumanie – est placée dans le chapeau 4. On a imaginé quel serait le tirage le plus favorable pour les Helvètes et, au contraire, celui qui la placerait dans un «groupe de la mort». A noter que ces groupes sont constitués de 4 équipes issues chacune d'un chapeau différent.👇

Chapeau 1

Allemagne (pays hôte) 🇩🇪

Portugal 🇵🇹

France 🇫🇷

Espagne 🇪🇸

Belgique 🇧🇪

Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Chapeau 2

Hongrie 🇭🇺

Turquie 🇹🇷

Roumanie 🇷🇴

Danemark 🇩🇰

Albanie 🇦🇱

Autriche 🇦🇹

Chapeau 3

Pays-Bas 🇳🇱

Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Croatie 🇭🇷

Slovénie 🇸🇮

Slovaquie 🇸🇰

Tchéquie 🇨🇿

Chapeau 4

Italie 🇮🇹

Serbie 🇷🇸

Suisse 🇨🇭

Vainqueur du barrage A

Vainqueur du barrage B

Vainqueur du barrage C

Le groupe le plus abordable

Belgique 🇧🇪

Albanie 🇦🇱

Slovaquie 🇸🇰

Suisse 🇨🇭

Parmi les six sélections du chapeau 1, la Belgique semble être la plus abordable. Les «Diables rouges», qui restent sur un Mondial 2022 raté (élimination dès la phase de groupes), sont moins effrayants qu'il y a quatre ans. Ils ont certes sereinement dominé leur poule de qualifs, mais moins nettement que la France ou le Portugal, par exemple. Les Belges ont aussi eu un tirage plus favorable que les Anglais.

A la place de la Belgique, on aurait pu mettre l'Allemagne, actuellement en crise. Mais la Mannschaft jouera ce tournoi à domicile, ce qui peut changer beaucoup de choses.

L'Albanie, elle, a réussi l'exploit de se qualifier pour son deuxième Euro après 2016. Malgré une première place, elle ne fait pas figure d'épouvantail: elle n'a récolté «que» 15 points en 8 matchs, dans un groupe assez faible (Tchéquie, Pologne, Moldavie et Iles Féroé). Les Albanais ne comptent pas de véritable star dans leur effectif et n'ont pas une large expérience des grands tournois. En plus, la Nati a de bons souvenirs face à cette sélection, qu'elle avait battue il y a 8 ans en France (1-0).

Après 2016, les Albanais seront à nouveau présents dans un grand tournoi. Image: keystone

Comme les Albanais, les Slovaques n'ont pas l'habitude des grands rendez-vous, contrairement à d'autres équipes du troisième chapeau (Croatie, Pays-Bas, République tchèque ou Ecosse). Qualifiés en tant que 2e derrière le Portugal, ils ont bénéficié d'un groupe faible. Leurs meilleurs joueurs occupent tous des postes défensifs (Skriniar/PSG, Hancko/Feyenoord et Lobotka/Naples): les offensives slovaques ne devraient pas terrifier la défense de la Nati.

Le «groupe de la mort»

France 🇫🇷

Hongrie 🇭🇺

Pays-Bas 🇳🇱

Suisse 🇨🇭

On ne présente plus l'équipe de France, finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde. Les Bleus, dotés de talents à tous les postes, sont sur leur lancée: ils ont écrasé les qualifications avec 7 victoires et 1 nul dans un groupe davantage relevé (Pays-Bas, Grèce et Eire) que le Portugal, par exemple. Et leur succès 14-0 samedi contre Gibraltar a de quoi faire trembler pas mal de défenses. Mais bon, la Nati reste sur un très bel exploit face aux Français lors du dernier Euro...

Les Français font partie des grands favoris pour le titre. Image: keystone

La Hongrie a retrouvé sa place dans l'élite du football européen depuis quelques années. Et elle a confirmé cette renaissance lors des qualifications, en terminant première et invaincue d'une poule assez relevée (Serbie et Monténégro). Lors des deux derniers Euros, elle a prouvé qu'elle pouvait être un adversaire très coriace pour les cadors du Vieux Continent (8e de finale en 2016 et matchs nuls contre la France et l'Allemagne en 2021). Poussée par la ferveur de ses nombreux et bouillants fans, elle pourrait être redoutable.

Dans le chapeau 3, les Pays-Bas font figure d'épouvantail. Ils ont achevé la campagne de qualification à une solide deuxième place derrière la France. Et c'est peu dire que les Oranje ont l'expérience des grands événements comme l'Euro, eux qui ont remporté ce tournoi en 1988 en... Allemagne.

Comme les Hongrois, ils pourront compter sur leurs nombreux supporters. Et également sur des talents capables de faire tourner un match à eux seuls, comme les joueurs offensifs Xavi Simons (Leipzig) et Cody Gakpo (Liverpool) ou le solide défenseur central Virgil van Dijk (Liverpool).