Vidéo: twitter

Ed Sheeran a tenu sa promesse

La popstar anglaise a fêté mercredi soir la promotion en Premier League de son équipe de foot favorite, Ipswich Town, directement avec les joueurs et guitare à la main.

Plus de «Sport»

Ed Sheeran est un homme de parole(s). Il y a, bien sûr, celles de ses chansons, qu'il répète sans cesse dans les nombreux concerts qu'il donne. Il y a celle, aussi, qu'il tient: en l'occurrence, venir fêter la promotion en Premier League d'Ipswich Town directement avec l'équipe.

La popstar avait promis une fiesta aux Tractor Boys juste après leur victoire samedi passé contre Huddersfield (2-0), qui officialisait leur montée. Il l'avait fait via FaceTime, en direct de Miami (où il se produisait) pendant que les joueurs poursuivaient les festivités dans le vestiaire.

Jeudi matin, l'interprète de Shape of You a publié sur ses réseaux sociaux des vidéos le montrant – la nuit précédente, dans un nightclub apparemment privatisé – en véritable animateur de soirée, guitare en main et entouré des joueurs, lançant des chants repris en chœur par ces derniers.

Ed Sheeran a fêté la promotion avec les joueurs d'Ipswich Town 📺 Vidéo: twitter

Ces célébrations en valaient bien la peine: Ipswich Town fera son retour dans l'élite après... 22 ans d'absence. En plus d'être un grand fan de ce club du sud-est de l'Angleterre depuis son enfance (il a grandi tout près), Ed Sheeran en est devenu l'un des mécènes dès 2021, en étant le sponsor maillot.

L'objectif pour les Tractor Boys la saison prochaine en Premier League sera le maintien. S'ils y parviennent, ils pourraient bien avoir à nouveau droit à un concert privé de leur illustre supporter... (yog)