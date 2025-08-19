Vidéo: youtube

Une règle méconnue a annulé ce superbe but sur coup franc

Crystal Palace a vu son goal justement annulé, dimanche contre Chelsea en Premier League. Mais la décision a surpris tout le monde, même les experts.

Plus de «Sport»

Eberechi Eze pensait avoir ouvert le score pour Crystal Palace, à la 14e minute du match de Premier League sur la pelouse de Chelsea, dimanche. L'ailier anglais venait de trouver le chemin des filets d'une frappe violente sur coup franc direct, à environ 18 mètres de la cage.

Le gardien des Blues, Robert Sanchez, sans doute masqué par la forêt de joueurs juste devant lui, n'a rien pu faire. Tout semblait réglementaire: personne à Chelsea n'a réclamé d'irrégularité et Eze a fêté son joli but comme il se doit, genoux sur le gazon et bras tendus vers le ciel.

Seulement voilà, l'arbitre a été contacté par l'assistance vidéo (VAR), est allé (re)voir l'action sur l'écran en bord de pelouse et a décidé d'annuler ce but. Comme le veut l'usage dès cette saison, il a annoncé à tout le public, via son micro, sa décision et la raison de celle-ci:

«Après vérification, le numéro 6 adverse (celui de Crystal Palace) se trouve à moins d'un mètre du mur au moment du tir. Il s'agit donc d'un coup franc indirect et d'un but refusé»

Le but annulé, en vidéo Vidéo: youtube

L'annonce a forcément ravi tous les fans de Chelsea, mais elle a créé – y compris chez eux – une incompréhension générale. «Aucun d'entre nous ne connaissait cette règle», ont même reconnu les consultants de la chaîne BBC, dans des propos repris par RMC Sport.

Le média français précise que l'arbitre a appliqué une règle introduite lors de la saison 2019-2020, mais visiblement méconnue par presque tout le monde, y compris les experts. Il s'agit d'un point de la loi 13 du règlement de l'International Football Association Board (IFAB), l'instance garante des règles du football.

Elle stipule que, sur coup franc direct et du moment que le mur de l'équipe qui défend est composé d'au moins trois joueurs, les adversaires sont obligés de se tenir à au moins un mètre de ce mur. Et ce jusqu'au moment où le tireur touche le ballon. En cas de non-respect de cette distance, le coup franc direct se transforme en coup franc indirect, et il devient donc impossible de marquer en frappant directement (sans déviation) au but.

Or la vidéo montre très clairement que le numéro 6 de Crystal Palace (Marc Guéhi) ne respecte pas cette distance. En poussant un joueur de Chelsea avant le tir, il vient se coller au mur des Blues. L'arbitre a donc justement annulé ce goal.

Avant la frappe, le joueur de Crystal Palace Marc Guéhi (en jaune, dans le cercle rouge) est à moins d'un mètre du mur formé par les joueurs de Chelsea. Une position illicite. image: capture d'écran youtube/watson

Mais cette règle fait beaucoup râler les internautes sur les réseaux sociaux, comme l'explique RMC Sport:

«Certains y voient une nouvelle restriction au bon déroulement du jeu. D'autres ont déploré l'absurdité d'une règle qui pourrait s'appliquer au centimètre près et impliquer des mesures ultra-précises de la VAR.»

Les joueurs de Crystal Palace se consoleront en se disant qu'au moins, cette décision arbitrale ne leur a pas coûté le match: pour cette première journée de Premier League, ils ont réussi à ramener un bon point (0-0) de Stamford Bridge. Face à un club qui, rappelons-le, est devenu champion du monde le mois dernier. (yog)