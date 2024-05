Ed Sheeran est un grand soutien – notamment financier – d'Ipswich Town, promu en Premier League. image: keystone/watson

Ce club de foot est devenu un crack grâce à Ed Sheeran

Le Ipswich Town FC est de retour en Premier League après 22 ans, et il doit cet exploit en bonne partie au chanteur-star.

Les fans d'Ipswich Town ont attendu très longtemps ce moment. Après 22 ans de purgatoire, leur équipe est officiellement de retour en Premier League suite à sa victoire samedi contre Huddersfield (2-0), qui lui assure la deuxième place de Championship et, ainsi, la promotion directe.

Les Tractor Boys (leur surnom) avaient quitté l'élite au terme de la saison 2001-2002. Alors forcément, la fête dans leur antre, Portman Road, a été belle. Mais il manquait un invité prestigieux, qui est aussi l'un des plus grands fans du club: Ed Sheeran.

La popstar anglaise avait une bonne raison pour justifier son absence. Elle se produisait ce week-end à Miami, en marge du Grand Prix de Formule 1. Mais Ed Sheeran n'a pas manqué pour autant l'exploit de ses footballeurs favoris, malgré le décalage horaire. Il l'a suivi en direct à la TV, tôt samedi matin, vêtu d'un maillot d'Ipswich Town et tout sourire.

Ed Sheeran fête la promotion d'Ipswich Town 📺 Vidéo: twitter

L'interprète de Shape of You a même eu le privilège de s'entretenir directement avec les joueurs via FaceTime, au moment où ceux-ci prolongeaient les festivités dans le vestiaire. «T'es où mec?», l'a taquiné l'attaquant George Hirst. La réponse du chanteur n'a pas manqué d'humour:

«Je suis à Miami, il faut bien que je paie le sponsoring d’une manière ou d’une autre»

Un mécène discret et une riche histoire

Car oui, Ed Sheeran n'est pas qu'un simple fan d'Ipswich Town, il en est aussi l'un des principaux mécènes. Depuis 2021, la star est le sponsor maillot des équipes premières masculine et féminine. Ainsi, tout au long de la saison, les pensionnaires de Portman Road ont arboré sur leur ventre le logo de la tournée mondiale d'Ed Sheeran, The Mathematics Tour.

Le maillot en question image: instagram

Et on peut facilement penser que ces rentrées d'argent font beaucoup de bien au club du sud-est de l'Angleterre, qui croupissait encore en troisième division quand le chanteur est devenu sponsor. «Le montant (du contrat de sponsoring) n’a pas été révélé mais cela devrait permettre à Ipswich Town de respirer», écrivait alors Ouest-France.

En difficulté financière après une relégation (2019) et la pandémie de coronavirus, les Tractor Boys vivaient alors l'une des pires périodes de leur histoire. Celle-ci a connu quelques heures de gloire, avec notamment un titre de champion d'Angleterre (1962), une coupe nationale (1978) et un sacre en Coupe UEFA (1981). Un joli palmarès qui a, logiquement, attiré de nombreux fans dont Ed Sheeran (33 ans), tombé amoureux des «Bleu et blanc» dès son plus jeune, lui qui a grandi à seulement 30 kilomètres du stade.

Son arrivée en tant que sponsor maillot a coïncidé avec celle des nouveaux propriétaires américains, qui ont racheté le club au printemps 2021. Depuis, Ipswich Town, remis à flot économiquement, a enchaîné deux promotions, celle en Championship l'année dernière puis celle en Premier League.

Et on risque bien de voir le chanteur-star assister à quelques matchs dans l'élite la saison prochaine, comme il en a l'habitude. Mais pas forcément guitare et micro en main sur la pelouse avant le coup d'envoi. Non, le rouquin est plutôt du genre discret quand il met les pieds à Portman Road. «Il ne veut pas trop d’attention, il soutient juste le club», témoigne le milieu australien des Tractor Boys, Massimo Luongo.

Ed Sheeran est fan du FC Ipswich Town depuis qu'il est enfant. image: instagram

Mais la star n'en reste pas moins accessible. Elle a par exemple servi des bières aux fans pendant un match dans une buvette du stade, avant d'aller féliciter les joueurs dans le vestiaire.

Un vestiaire qui ne comprend d'ailleurs aucun maillot floqué du numéro 17. Et pour cause: le chanteur, né le 17 février 1991, se l'est approprié. On ne devrait donc pas voir le Portugais Nani, attaché à ce nombre, venir renforcer les Tractors Boys en Premier League. Ceux-ci devront toutefois faire quelques emplettes pour tenir dans l'élite, où le seul objectif sera le maintien, comme le rappelle indirectement Ed Sheeran à ESPN:

«Je sais que le fait d'être en Premier League va apporter, non seulement de l'enthousiasme au club, mais aussi de l'enthousiasme et de la joie à la ville et l'améliorer, ce qui est très important. Si nous évitons la relégation la saison prochaine, ce sera le plus grand succès pour moi.»

On ne sait pas si l'auteur de Bad Habits mettra pour cela encore davantage la main à la poche. Mais avec un ambassadeur aussi célèbre et mondialement apprécié, les Tractor Boys ont, cette fois, de quoi éviter d'être à la remorque en première division.