Le speaker enchaîne deux grosses boulettes et provoque le chaos

Le speaker du Roda JC, club de deuxième division néerlandaise, a fait vivre aux fans une soirée très mouvementée vendredi.

Il valait mieux avoir le cœur bien accroché vendredi soir à Kerkrade, ville du sud des Pays-Bas. Parce que les annonces contradictoires du speaker du club local de foot, le Roda JC, pensionnaire de deuxième division, ont mis à rude épreuve celui des fans.

Tout commence à la fin du match contre Cambuur, une victoire sans chichi 2-0 des locaux. Derrière son micro, le dénommé Wim Frijns annonce la promotion dans l'élite de Roda, deuxième du classement. Tout semble en effet réuni pour que les «jaune et noir» soient assurés de terminer dans les deux premiers et fêtent déjà la montée lors de cette avant-dernière journée: ils ont gagné et leur concurrent direct, Groningen (3e), vient d'être battu sur la pelouse de Telstar et ne peut plus les rejoindre. Dans le stade, c'est la folie: les joueurs exultent, les fans envahissent le terrain.

Les émotions contrastées des fans de Roda vendredi soir, en vidéo 📺 Vidéo: extern / rest/ESPN NL

Mais voilà... le speaker a annoncé trop tôt la défaite de Groningen, qui a égalisé à la 95e minute (1-1)... La promotion n'est donc pas actée. Soupe à la grimace.

Et puis, quelques instants plus tard, Wim Frijns braille à nouveau dans son micro: Telstar a repris l'avantage et a finalement battu Groningen. Les célébrations reprennent de plus belle à Kerkrade. Mais pas pour longtemps: l'information quant à ce second but de Telstar était fausse... «À un moment donné, tout le monde autour de moi a commencé à applaudir. J'ai demandé ce qui se passait et ils m'ont répondu que c'était 2-1», a tenté de justifier le speaker pour expliquer sa deuxième boulette de la soirée, dans des propos repris par RTL info.

«J'aurais dû mieux le vérifier, mais la connexion internet est très mauvaise ici. Parfois, il faut vivre des situations folles. Je fais ça depuis des décennies et je ne suis qu'un humain» Wim Frijns, speaker du Roda JC

Wim Frijns a expliqué ses boulettes à la presse après le match. image: capture d'écran x

Les joueurs et les fans du Roda JC n'en ont pas encore fini avec les sensations fortes cette saison: lors de la dernière journée vendredi prochain, ils iront affronter... Groningen.

Un match nul leur suffirait pour terminer deuxièmes et rejoindre l'Eredivise. Le troisième du classement disputera, lui, des barrages. (yog)