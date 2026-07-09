Johan Manzambi serait sur le point de s'engager avec Newcastle. image: Keystone

Johan Manzambi aurait trouvé son nouveau club

Le SC Fribourg et Newcastle auraient trouvé un terrain d’entente pour le transfert de la nouvelle star de la Nati en Premier League.

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Le transfert de Johan Manzambi vers la Premier League devient de plus en plus concret. Selon le journaliste de la chaîne Sky Florian Plettenberg, très bien renseigné sur le football allemand, le SC Fribourg et Newcastle seraient parvenus à un accord.

Le club du nord de l’Angleterre devrait verser 60 millions d’euros (environ 55 millions de francs) à celui de Bundesliga pour s'adjuger les services du milieu offensif suisse. Manzambi deviendrait ainsi non seulement la plus grosse vente de l’histoire du SC Fribourg, mais aussi le footballeur suisse le plus cher de tous les temps. Le record est détenu jusqu’ici par Granit Xhaka, transféré en 2016 du Borussia Mönchengladbach à Arsenal pour 45 millions d’euros.

L’accord n’est toutefois pas encore totalement finalisé. D’après le même rapport, Newcastle négocierait les derniers détails avec Manzambi, ou plutôt avec son conseiller. Outre les Magpies, Aston Villa était également dans la course pour recruter le Suisse de 20 ans, après la blessure aux ligaments croisés d’Amadou Onana. A Newcastle, Manzambi deviendrait le coéquipier de l’ancien international suisse Fabian Schär.

Manzambi se trouve actuellement à la Coupe du monde en Amérique du Nord avec l’équipe de Suisse. Il semble toutefois peu probable qu’il refoule les terrains durant ce Mondial, le joueur s'étant blessé au genou lors du dernier entraînement avant le huitième de finale contre la Colombie. Jusqu’à cet incident, le Genevois était le meilleur joueur suisse du tournoi avec trois buts et deux passes décisives.

(abu/roc)