Manzambi jouera-t-il contre l'Argentine? Yakin répond

Le sélectionneur de la Nati a donné des nouvelles de sa pépite, mardi après le 8e de finale victorieux contre la Colombie. Et elles ne sont pas bonnes.

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Le décor était le même, la salle de presse de Vancouver aussi. Mais cette fois, Murat Yakin a affiché un visage détendu. Après la qualification de la Suisse pour les quarts de finale, le sélectionneur a presque eu du mal à mettre des mots sur son émotion.

«Tous les efforts consentis depuis les qualifications ont été récompensés. Chaque joueur a apporté sa contribution. Nous avons fait preuve d'une grande maturité. En tant qu'entraîneur, on ne peut pas rêver plus beau moment.»

La veille pourtant, l'ambiance était tout autre. Lors de la conférence de presse d'avant-match face à la Colombie, Yakin semblait préoccupé. Ruben Vargas, Djibril Sow et surtout Johan Manzambi avaient dû écourter le dernier entraînement. Les examens médicaux étaient encore en cours. «Ce serait une perte énorme pour nous», confiait-il alors, reconnaissant s'être déjà préparé au pire.

La Fédération suisse a d'abord gardé le silence. Ce n'est que peu avant le coup d'envoi que la mauvaise nouvelle a été officialisée: Johan Manzambi souffre d'une contusion au genou. À seulement 20 ans, l'attaquant de Freiburg, auteur de trois buts et deux passes décisives depuis le début du tournoi, a été contraint de déclarer forfait.

Le jour du match, le Genevois a tout de même rejoint le stade, le genou solidement bandé et un trophée de la Coupe du monde en Lego sous le bras.

Malgré sa démarche hésitante, il n'a rien laissé transparaître de sa déception. Avec le recul, Murat Yakin admet que cette absence a profondément bouleversé les plans de son équipe.

«Toute notre préparation tactique avait été construite avec lui. Nous avons dû tout réorganiser au dernier moment» Murat Yakin, sélectionneur suisse

Manzambi a assisté au 8e de finale le genou solidement bandé. Keystone

Pour le remplacer, Ardon Jashari a été repositionné dans l'axe. Le milieu de 23 ans a toutefois peiné à trouver ses repères et a été remplacé à la pause. Murat Yakin ne lui en a pas tenu rigueur. «Il a fait ce qu'il pouvait. Nous avions simplement besoin d'un nouvel élan», a dit le sélectionneur pour justifier ce changement.

Du premier au dernier coup de sifflet, la Nati a ressenti l'absence de Manzambi. Sa puissance physique et son instinct devant le but ont cruellement manqué à l'animation offensive, même si les Suisses ont fini par arracher leur qualification lors de la séance de tirs au but. «Notre plan de jeu a fonctionné. Nous avons compensé cette absence collectivement», a souligné Yakin.

Reste désormais une question: Johan Manzambi pourra-t-il rejouer dans ce Mondial? Le sélectionneur a hésité avant de répondre.

«J'en doute. Je ne sais pas si ce serait médicalement raisonnable de le faire rejouer»

La gravité exacte de la blessure n'est toujours pas connue et les prochains jours seront déterminants. «Ce sera très difficile pour lui», a estimé Murat Yakin. Une incertitude qui constitue le seul véritable bémol dans l'euphorie entourant l'exploit du onze suisse.

(jcz/sda)