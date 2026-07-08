beau temps17°
DE | FR
burger
Sport
Football

Manzambi jouera-t-il contre l'Argentine? Yakin répond

Manzambi jouera-t-il contre l'Argentine? Yakin répond

Le sélectionneur de la Nati a donné des nouvelles de sa pépite, mardi après le 8e de finale victorieux contre la Colombie. Et elles ne sont pas bonnes.
08.07.2026, 06:1008.07.2026, 06:10

Le décor était le même, la salle de presse de Vancouver aussi. Mais cette fois, Murat Yakin a affiché un visage détendu. Après la qualification de la Suisse pour les quarts de finale, le sélectionneur a presque eu du mal à mettre des mots sur son émotion.

«Tous les efforts consentis depuis les qualifications ont été récompensés. Chaque joueur a apporté sa contribution. Nous avons fait preuve d'une grande maturité. En tant qu'entraîneur, on ne peut pas rêver plus beau moment.»

La veille pourtant, l'ambiance était tout autre. Lors de la conférence de presse d'avant-match face à la Colombie, Yakin semblait préoccupé. Ruben Vargas, Djibril Sow et surtout Johan Manzambi avaient dû écourter le dernier entraînement. Les examens médicaux étaient encore en cours. «Ce serait une perte énorme pour nous», confiait-il alors, reconnaissant s'être déjà préparé au pire.

Dans son quartier, la fierté Manzambi: «J'ai un ami, c'est son cousin»

La Fédération suisse a d'abord gardé le silence. Ce n'est que peu avant le coup d'envoi que la mauvaise nouvelle a été officialisée: Johan Manzambi souffre d'une contusion au genou. À seulement 20 ans, l'attaquant de Freiburg, auteur de trois buts et deux passes décisives depuis le début du tournoi, a été contraint de déclarer forfait.

Le jour du match, le Genevois a tout de même rejoint le stade, le genou solidement bandé et un trophée de la Coupe du monde en Lego sous le bras.

Malgré sa démarche hésitante, il n'a rien laissé transparaître de sa déception. Avec le recul, Murat Yakin admet que cette absence a profondément bouleversé les plans de son équipe.

«Toute notre préparation tactique avait été construite avec lui. Nous avons dû tout réorganiser au dernier moment»
Murat Yakin, sélectionneur suisse
KEYPIX - Switzerland&#039;s Johan Manzambi, who suffered an injury in a training sits on the bench prior the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia at the BC Place stadium ...
Manzambi a assisté au 8e de finale le genou solidement bandé.Keystone

Pour le remplacer, Ardon Jashari a été repositionné dans l'axe. Le milieu de 23 ans a toutefois peiné à trouver ses repères et a été remplacé à la pause. Murat Yakin ne lui en a pas tenu rigueur. «Il a fait ce qu'il pouvait. Nous avions simplement besoin d'un nouvel élan», a dit le sélectionneur pour justifier ce changement.

Du premier au dernier coup de sifflet, la Nati a ressenti l'absence de Manzambi. Sa puissance physique et son instinct devant le but ont cruellement manqué à l'animation offensive, même si les Suisses ont fini par arracher leur qualification lors de la séance de tirs au but. «Notre plan de jeu a fonctionné. Nous avons compensé cette absence collectivement», a souligné Yakin.

Voici les affiches et le calendrier des quarts de finale

Reste désormais une question: Johan Manzambi pourra-t-il rejouer dans ce Mondial? Le sélectionneur a hésité avant de répondre.

«J'en doute. Je ne sais pas si ce serait médicalement raisonnable de le faire rejouer»

La gravité exacte de la blessure n'est toujours pas connue et les prochains jours seront déterminants. «Ce sera très difficile pour lui», a estimé Murat Yakin. Une incertitude qui constitue le seul véritable bémol dans l'euphorie entourant l'exploit du onze suisse.

(jcz/sda)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
3
Le chapeau de ce footballeur français pose une question
de Yoann Graber
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
1
«Je suis outré»: ce consultant de la RTS au Mondial est furax
de Yoann Graber
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
1
Une astuce de roublard a permis à Mbappé de marquer son penalty
de Yoann Graber
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
Noah Okafor peut-il devenir un problème pour la Nati?
de Sebastian Wendel, Vancouver
«C&#039;était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
«C'était irréel»: il parcourt 5700 km à vélo pour la Nati
de nik Dömer
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
2
La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale
de Sebastian Wendel, Vancouver
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
1
Les Européens ne veulent pas suivre cette règle américaine
de Margaux Habert
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l&#039;Allemagne nazie
3
La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie
de Romuald Cachod
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
De Vevey au Mondial: le destin fou d’un footballeur
de Yoann Graber
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
Ce Suisse-Algérie était le match le plus bizarre de ma vie
de Yoann Graber
L&#039;incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo
de Julien Caloz
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati
de Julien Caloz
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
Un dictateur se cache derrière l’action la plus bizarre du Mondial
de Romuald Cachod
Cette phrase d&#039;un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne
de Antoine Menusier
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l&#039;invitait à jouer au Mondial
Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial
de Margaux Habert
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
La Nati pourrait jouer dans un stade qui dénote
de Romuald Cachod
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Ce pantalon Zara fait des blessées.
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le freeride rejoint les JO, et son boss suisse a versé «une petite larme»
Le freeride (ski et snowboard hors-piste) va faire son entrée dans le programme olympique, dès les prochains JO d'hiver en 2030. Une grande fierté pour le chef de la discipline, le Romand Nicolas Hale-Woods.
C'est officiel: le freeride sera au programme des prochains Jeux olympiques d'hiver en 2030, dans les Alpes françaises. C'est le Comité internationale olympique (CIO) qui l'a annoncé ce mardi après-midi, durant une conférence de presse.
L’article