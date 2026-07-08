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Xhaka a pris une décision forte lors des tirs au but

Switzerland&#039;s Granit Xhaka scores his penalty during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia at the BC Place stadium in Vancouver, Canada, Tuesday, July 7, 2026, d ...
Le capitaine a été le premier tireur suisse contre la Colombie.Keystone

Xhaka a pris une décision forte lors des tirs au but

Le capitaine de l'équipe de Suisse s'est confié juste après la victoire face à la Colombie, expliquant son choix de débuter la séance des tirs au but.
08.07.2026, 08:3508.07.2026, 08:35

La Colombie avait remporté le tirage au sort avant la séance de tirs au but et choisi de tirer en premier. Un choix logique: les statistiques montrent que l'équipe qui s'avance la première face au gardien adverse augmente ses chances de l'emporter. Mais mardi, le scénario a tourné autrement, pour le plus grand bonheur de la Nati de Granit Xhaka. Le capitaine suisse a d'ailleurs été le premier joueur suisse à se présenter sur le point de penalty. Et ce n'était pas un hasard.

«À l'entraînement, j'avais dit que je voulais tirer le premier. Je voulais prendre mes responsabilités, comme un capitaine doit le faire», a expliqué le numéro 10 après le match, et après avoir transformé son penalty malgré le bon côté choisi par Camilo Vargas.

L'attitude «scandaleuse» d'un Colombien face à la Nati

En bon capitaine, le milieu de terrain a surtout préféré mettre en avant le collectif.

«Je suis très fier de cette équipe. Cela faisait longtemps que nous attendions un moment comme celui-ci. Les joueurs le méritent»

Depuis 2014, la Suisse s'était systématiquement arrêtée en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Cette fois, elle a enfin franchi ce cap. Pour autant, Xhaka n'entend pas s'en contenter. «Notre faim de victoire n'a jamais été aussi grande. Nous avons atteint notre premier objectif, mais lorsqu'on est en quart de finale, on veut aller encore plus loin.»

Le prochain défi s'annonce immense face à l'Argentine de Lionel Messi. «Nous allons savourer ce match», promet le capitaine suisse, avant de conclure : «Si nous avons l'occasion d'écrire une histoire encore plus grande, nous devons tout donner pour y parvenir.»

(jcz/nih)

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