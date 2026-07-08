Le défenseur central a promis de ne plus tirer de penalty avec la Suisse. Keystone

Voici pourquoi Manuel Akanji a raté son tir au but

Le défenseur central a été le seul à rater sa tentative, mardi contre la Colombie, car il a changé d'idée au dernier moment. «C'est pourtant la règle numéro un à ne jamais enfreindre», a-t-il avoué après le match.

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Les vieux démons ont ressurgi. En manquant son tir au but face à la Colombie, Manuel Akanji a brutalement relancé la séance. Deux ans plus tôt, en quart de finale de l'Euro contre l'Angleterre, le défenseur central avait déjà échoué en ouvrant la série suisse. Les Anglais avaient ensuite réussi leurs cinq tentatives, éliminant la Nati.

Cette fois, l'histoire a pris une tout autre tournure. Gregor Kobel a immédiatement repoussé le tir suivant de la Colombie, avant que Cedric Itten et Ruben Vargas ne transforment leurs penalties avec sang-froid. La Suisse a décroché ainsi sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Soulagé au coup de sifflet final, Akanji n'a pas caché son émotion au micro de la télévision suisse alémanique. «J'ai déjà dit à Murat Yakin: c'était mon dernier penalty. Il était catastrophique», a lancé le défenseur. Selon lui, tout s'est joué au dernier moment. Alors qu'il avait prévu de viser la lucarne gauche, il a changé d'idée en voyant que le gardien colombien Camilo Vargas était déjà parti de ce côté sur les deux premiers tirs.

«J'ai changé de plan, ce qui est pourtant la règle numéro un à ne jamais enfreindre. En plus, j'ai légèrement glissé et le ballon est parti quatre mètres au-dessus du but»

L'entraîneur Murat Yakin a accueilli avec le sourire la promesse de son joueur de ne plus tirer de penalty. «Cette idée est définitivement enterrée», a-t-il plaisanté. Mais le sélectionneur a tenu à rappeler que cette erreur ne devait pas faire oublier la prestation solide de son défenseur.

«Manu fait tellement de bonnes choses sur le terrain. Il a sans doute trop réfléchi au moment du penalty. Et si nous sommes arrivés jusqu'à cette séance, c'est aussi grâce à lui»

Si Akanji pouvait plaisanter après la rencontre, il le devait avant tout à ses coéquipiers. «Je suis incroyablement fier de cette équipe», a confié le patron de la défense suisse. Lucide, il a toutefois reconnu les limites de la prestation offensive :

«Nous n'avons pas livré un grand match dans ce domaine. Nous avons peu créé et beaucoup de choses ont manqué. En revanche, nous avons été très solides défensivement, nous avons travaillé pendant 120 minutes sans jamais cesser d'y croire. C'est ce qui a rendu cette victoire possible.»

(jcz/nih)