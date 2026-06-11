La Corée du Sud à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2026.
La Corée du Sud évoluera dans le groupe A de la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Mexique, l'Afrique du Sud et la Tchéquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle la Corée du Sud participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Kim Seung-gyu; 35 ans; FC Tokyo
- Song Bum-keun; 28 ans; Jeonbuk Hyundai Motors
- Jo Hyeon-woo; 34 ans; Ulsan HD
Défenseurs
- Lee Han-beom; 23 ans; Midtjylland
- Kim Min-jae; 29 ans; Bayern Munich
- Kim Tae-hyeon; 25 ans; Kashima Antlers
- Lee Tae-seok; 23 ans; Austria Wien
- Cho Wi-je; 24 ans; Jeonbuk Hyundai Motors
- Kim Moon-hwan; 30 ans; Daejeon Hana Citizen
- Park Jin-seob; 30 ans; Zhejiang
- Seol Young-woo; 27 ans; Red Star Belgrade
- Jens Castrop; 22 ans; Borussia Mönchengladbach
Milieux de terrain
- Lee Gi-hyuk; 25 ans; Gangwon FC
- Hwang In-beom; 29 ans; Feyenoord
- Paik Seung-ho; 29 ans; Birmingham City
- Lee Jae-sung; 33 ans; Mainz 05
- Hwang Hee-chan; 30 ans; Wolverhampton Wanderers
- Bae Jun-ho; 22 ans; Stoke City
- Lee Kang-in; 25 ans; Paris Saint-Germain
- Yang Hyun-jun; 24 ans; Celtic
- Kim Jin-gyu; 29 ans; Jeonbuk Hyundai Motors
- Eom Ji-sung; 24 ans; Swansea City
- Lee Dong-gyeong; 28 ans; Ulsan HD
Attaquants
- Son Heung-min (C); 33 ans; Los Angeles FC
- Cho Gue-sung; 28 ans; Midtjylland
- Oh Hyeon-gyu; 25 ans; Beşiktaş
Calendrier
Voici quand jouera la Corée du Sud jouera pendant la Coupe du monde:
Classement
La Corée du Sud devra affronter le Mexique, l'Afrique du Sud et la Tchéquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:
(leo/adapt. btr)
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