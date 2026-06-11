L'équipe de Corée du Sud, ici lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Image: keystone

La Corée du Sud à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe de Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2026.

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La Corée du Sud évoluera dans le groupe A de la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Mexique, l'Afrique du Sud et la Tchéquie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle la Corée du Sud participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Kim Seung-gyu; 35 ans; FC Tokyo

Song Bum-keun; 28 ans; Jeonbuk Hyundai Motors

Jo Hyeon-woo; 34 ans; Ulsan HD Défenseurs Lee Han-beom; 23 ans; Midtjylland

Kim Min-jae; 29 ans; Bayern Munich

Kim Tae-hyeon; 25 ans; Kashima Antlers

Lee Tae-seok; 23 ans; Austria Wien

Cho Wi-je; 24 ans; Jeonbuk Hyundai Motors

Kim Moon-hwan; 30 ans; Daejeon Hana Citizen

Park Jin-seob; 30 ans; Zhejiang

Seol Young-woo; 27 ans; Red Star Belgrade

Jens Castrop; 22 ans; Borussia Mönchengladbach Milieux de terrain Lee Gi-hyuk; 25 ans; Gangwon FC

Hwang In-beom; 29 ans; Feyenoord

Paik Seung-ho; 29 ans; Birmingham City

Lee Jae-sung; 33 ans; Mainz 05

Hwang Hee-chan; 30 ans; Wolverhampton Wanderers

Bae Jun-ho; 22 ans; Stoke City

Lee Kang-in; 25 ans; Paris Saint-Germain

Yang Hyun-jun; 24 ans; Celtic

Kim Jin-gyu; 29 ans; Jeonbuk Hyundai Motors

Eom Ji-sung; 24 ans; Swansea City

Lee Dong-gyeong; 28 ans; Ulsan HD Attaquants Son Heung-min (C); 33 ans; Los Angeles FC

Cho Gue-sung; 28 ans; Midtjylland

Oh Hyeon-gyu; 25 ans; Beşiktaş

Calendrier

Voici quand jouera la Corée du Sud jouera pendant la Coupe du monde:

Classement

La Corée du Sud devra affronter le Mexique, l'Afrique du Sud et la Tchéquie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement:

(leo/adapt. btr)