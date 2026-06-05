Le nouveau stade de Lugano bat un record suisse

Le domicile des Tessinois possède un bijou technologique qu'aucun autre club de Super League n'a dans son stade.

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Le week-end dernier, le FC Lugano a ouvert les portes de son nouveau szade (AIL Arena) au public. L'occasion pour les tifosi de découvrir une enceinte flambant neuve, à la fois moderne et intimiste, dotée d'une capacité de 8000 places. Mais ce qui a le plus impressionné les spectateurs, c'est sans doute la taille des deux écrans géants situés derrière chaque but.

C'est simple: aucun autre club de Super League ne possède des écrans aussi grands. Leur taille: 120 m2 chacun, soit la surface habituelle d'un vaste appartement de 4 pièces.

Le voici vu des tribunes: Image: KEYSTONE

Et du terrain: Tout est prêt à Lugano pour accueillir l'équipe de Suisse féminine, qui affronte Malte vendredi au Tessin. Image: Instagram

L'image ci-dessus révèle que ces deux écrans XXL sont prolongés par des panneaux LED géants de 130m2. Il y en a 130 au total et ils sont associés à un système sonore à 360 degrés et à des effets lumineux dynamiques. Ils seront en action chaque soir de match, à commencer par ce vendredi, puisque c'est à Lugano que l'équipe de Suisse féminine affronte Malte pour son avant-dernier match dans la première phase de qualification pour la Coupe du monde.

Un rendez-vous important pour les Helvètes puisqu'une victoire lui assurerait la première place du groupe et la promotion en Ligue A de la Ligue des Nations. Durant ce match, le spectacle sera donc à la fois sur le terrain et dans les tribunes.

(jcz)