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Le nouveau stade de Lugano bat un record suisse

Le nouveau stade de Lugano bat un record suisse

Le domicile des Tessinois possède un bijou technologique qu'aucun autre club de Super League n'a dans son stade.
05.06.2026, 11:5805.06.2026, 11:58

Le week-end dernier, le FC Lugano a ouvert les portes de son nouveau szade (AIL Arena) au public. L'occasion pour les tifosi de découvrir une enceinte flambant neuve, à la fois moderne et intimiste, dotée d'une capacité de 8000 places. Mais ce qui a le plus impressionné les spectateurs, c'est sans doute la taille des deux écrans géants situés derrière chaque but.

C'est simple: aucun autre club de Super League ne possède des écrans aussi grands. Leur taille: 120 m2 chacun, soit la surface habituelle d'un vaste appartement de 4 pièces.

Le voici vu des tribunes:

Open day for the public for the inauguration of the new AIL Arena stadium, the new home of FC Lugano, on Saturday, 30 May 2026, in Lugano, Switzerland. (KEYSTONE/Ti-Press/Massimo Piccoli)
Image: KEYSTONE

Et du terrain:

Tout est prêt à Lugano pour accueillir l'équipe de Suisse féminine, qui affronte Malte vendredi au Tessin.
Tout est prêt à Lugano pour accueillir l'équipe de Suisse féminine, qui affronte Malte vendredi au Tessin. Image: Instagram

L'image ci-dessus révèle que ces deux écrans XXL sont prolongés par des panneaux LED géants de 130m2. Il y en a 130 au total et ils sont associés à un système sonore à 360 degrés et à des effets lumineux dynamiques. Ils seront en action chaque soir de match, à commencer par ce vendredi, puisque c'est à Lugano que l'équipe de Suisse féminine affronte Malte pour son avant-dernier match dans la première phase de qualification pour la Coupe du monde.

Un rendez-vous important pour les Helvètes puisqu'une victoire lui assurerait la première place du groupe et la promotion en Ligue A de la Ligue des Nations. Durant ce match, le spectacle sera donc à la fois sur le terrain et dans les tribunes.

(jcz)

Un «grand honneur»

Les joueuses de l'équipe nationale seront donc les premières à se produire dans la nouvelle AIL Arena. Un «grand honneur», comme l’a souligné Crnogorcevic. Riola Xhemaili partage cet avis: «Je trouve formidable que nous, l'équipe nationale féminine, ayons l’opportunité d’inaugurer le stade. J’espère que le public sera nombreux.» Selon Xhemaili, les joueuses attendent également ce match avec impatience, car elles jouent rarement à Lugano. Comme l'indique l'ASF, cela fait 20 ans que l’équipe nationale n’a pas joué au Tessin. (ats)
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