Cette ex-star du PSG a négocié une étrange clause avec son nouveau club

Marco Verratti bénéficie d'un privilège au Al-Arabi SC (Qatar) qui a de quoi rendre jaloux ses coéquipiers et pas mal de travailleurs.

Beaucoup d'employés ont les chocottes au moment de demander à leur patron ne serait-ce qu'une petite augmentation de salaire. Marco Verratti, lui, n'a apparemment pas ce genre de crainte.

L'ancien milieu axial du Paris Saint-Germain a rejoint en septembre le club qatari d'Al-Arabi. Et autant dire que l'Italien (31 ans) a bien négocié son contrat. En plus d'un salaire annuel de 26,5 millions d'euros (25 millions de francs suisses), il bénéficie d'une clause très particulière:

il a droit à une semaine de congé par mois.

C'est L'Equipe qui a révélé cette information jeudi. Et visiblement, Marco Verrati sait comment utiliser ce temps libre. «La plupart du temps, aux côtés de son épouse Jessica, il revient à Paris», fait savoir le quotidien sportif français. De quoi sans doute faire rager les écologistes – il y a plus de 6000 km entre la capitale française et Doha, qu'on ne parcourt généralement pas en char à voile – et ses coéquipiers.

Mettons-nous à leur place: pas sûr qu'on soit ravi de voir un collègue s'octroyer pareil privilège quand on est, nous, obligé de charbonner tout le mois... D'autant plus avec un salaire nettement moindre. On a eu vu des vestiaires exploser pour moins que ça.

Un attachement à Paris

Après onze ans passés au Paris Saint-Germain, le joueur d'Al-Arabi a logiquement gardé des liens forts avec la Ville Lumière. Il y était avec sa femme pour les fêtes, informe RMC Sport. Le 20 décembre, l'Italien était également convié aux 25 ans de son ancien coéquipier, Kylian Mbappé.

Apprécié pour son talent mais également critiqué pour une hygiène de vie laissant parfois à désirer, Marco Verratti ne rentrait pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique. Le milieu de terrain de poche (165 cm) a donc décidé de rejoindre le Al-Arabi SC (actuel 5e du classement sur 12), avec lequel il a disputé huit matchs de championnat (sur neuf possibles) pour quatre passes décisives.

Certains y verront peut-être la preuve que quand on lâche un peu la bride à ses employés, ceux-ci sont davantage efficaces. Les autres argumenteront que si Verratti s'entraînait comme ses coéquipiers quatre semaines sur quatre, il aurait encore de meilleures statistiques.