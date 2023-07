L'annonce de Xamax sur les réseaux sociaux concernant l'arrivée d'Enis Abedini était nébuleuse. image: capture d'écran twitter

Xamax foire sa communication et se fait chambrer par ses rivaux

Le club neuchâtelois a annoncé l'arrivée de sa nouvelle recrue, Eris Abedini, avec une vidéo confuse. Des supporters servettiens et lausannois n'ont pas raté l'occasion de se moquer.

Pour éviter de revivre une saison catastrophique en Challenge League comme l'an passé, les joueurs de Neuchâtel Xamax devront se montrer plus inspirés que les responsables de communication du club «rouge et noir» sur leur dernière publication.

Le post en question? Une vidéo qui annonce l'arrivée d'un nouveau joueur, le milieu de terrain Eris Abedini. Sachant que cette vidéo est, chronologiquement, le premier message du club concernant ce transfert, il faut se triturer les méninges pour en comprendre le sens.

Eris Abedini, nouvelle recrue de Neuchâtel Xamax. image: compte twitter de NEUCHÂTEL xamax

On voit d'abord un jeune homme de dos, planté au milieu de la pelouse de la Maladière et vêtu d'un t-shirt noir avec l'inscription Xamax. Sans voir son visage, on est directement immergé dans le smartphone qu'il fixe. S'en suivent des images montrant des actions de jeu xamaxiennes de la saison passée et un plan fixe sur le public qui applaudit.

Ce dernier laisse place à un fond noir, sur lequel est inscrit: «23/24 Abo». Un trait vient biffer le o, qui se transforme en «edini». Vous l'avez? «Abedini». Un jeu de mot aussi lourd que la défense du FC Sion la saison passée. C'est à la toute fin de la vidéo que l'on voit le visage de la nouvelle recrue neuchâteloise, qui lâche un: «Allez Xamax, abonnez-vous!»

La vidéo confuse de Neuchâtel Xamax 📺 Vidéo: twitter/Neuchâtel Xamax

Sans manquer de respect à Eris Abedini, qui a porté le maillot de Winterthour lors du dernier exercice, il n'est pas une star du football et n'était, par conséquent, pas attendu à Neuchâtel avec enthousiasme depuis des jours par des milliers de fans. Alors, en mélangeant une pub pour les abonnements de la nouvelle saison avec l'annonce de l'arrivée du joueur, Xamax a perdu le fil de son message. Et les internautes avec. Pour preuve les réactions sur Twitter, où les fans des autres clubs romands ne se gênent pas pour chambrer les Neuchâtelois.

Il y a, premièrement, ce retweet de «Le Lausannois», fervent du LS:

«La vidéo de présentation d’un nouveau joueur, c’est en fait une vidéo de promo pour leurs abonnements parce que le nom du joueur en question commence par Ab comme Abonnez-vous? Faut être sacrément flexible du cerveau»

Ou celui de «MicroBuvette», fan du Servette FC:

«Wow je comprends rien!»

Plusieurs autres internautes ont appuyé ce message du supporter genevois en commentant en dessous:

«Sûrement un boomer comme moi qui s'occupe de la comm»

«Oh wouah… C’est là où on voit qu’on a de la chance» Un autre Servettien qui compare la publication de Xamax à celles de son club favori

Même un fidèle de Neuchâtel Xamax – RedBlack NX – fait part de sa perplexité quant à cette vidéo: «J'ai essayé de comprendre...»

Si Eris Abedini, international kosovar (1 sélection), arrive à faire à nouveau briller Xamax en Challenge League, il se fera une notoriété du côté de Neuchâtel. Dès lors, on est certain qu'il pourra sans problème figurer dans la pub pour les abonnements de l'exercice 2024/25, sans avoir besoin de préciser son nom.