Où, quand et comment les clubs romands vont préparer la reprise

La Swiss Football League a publié le programme d'entraînement des clubs de Super et Challenge League cet été. Sortez vos agendas!

Vous le savez peut-être, la saison 2023/24 débutera dans les deux championnats (Super et Challenge League) le week-end du 21 au 23 juillet 2023. 18 tours seront disputés jusqu'à la pause hivernale, tant en 1re qu'en 2e division. Les derniers matches avant les fêtes de fin d'année auront lieu le dimanche 17 décembre 2023.

Afin d'être compétitifs dès la reprise, les 12 équipes de SL et les 10 de CL vont s'entraîner en Suisse et à l'étranger et enchaîner les matchs amicaux. Voici le programme des Romands avec, pour chaque rencontre de préparation, l'heure du coup d'envoi et le stade choisi lorsqu'il a été communiqué par le club.

Servette FC

Reprise des entraînements: 21 juin

Camp d'entraînement: du 2 au 7 juillet à Crans-Montana

Matchs amicaux:

28.06: Servette FC - Neuchâtel Xamax FCS

30.06: Servette FC - FC Stade Nyonnais

07.07: Servette FC - Cercle Brugge (BEL)

11.07: FC Rapperswil-Jona (PL) - Servette FC

14 ou 15.07: Servette FC - adversaire à déterminer​

Lausanne-Sport

Reprise des entraînements: 19 juin

Camp d'entraînement: du 3 au 7 juillet à Divonne-les-Bains (FRA)

Matchs amicaux:

24.06 à 16h: Lausanne - Yverdon Sport (à Vuarrens)

01.07 à 18h: Lausanne - FC Sion (à Crissier)

08.07 à 17h: Lausanne - Neuchâtel Xamax (au stade de la Tuilière)

14.07 à 16h30: Lausanne - OGC Nice (à Bois-Gentil)

Yverdon-Sport

Reprise des entraînements: 19 juin

Camp d'entraînement: -

Matchs amicaux:

24.06: FC Lausanne-Sport - Yverdon Sport FC (à Vuarrens)

30.06: BSC Young Boys - Yverdon Sport FC (à Berne)

30.06: FC Breitenrain (PL) - Yverdon Sport FC

05.07 à 18h: FC Sion - Yverdon Sport FC (à Fully)

08.07: FC Thun Berner Oberland - Yverdon Sport FC

11.07: FC Biel-Bienne 1896 (PL) - Yverdon Sport FC

14.07: FC Annecy (FRA/L2) - Yverdon Sport FC

15.07: FC Sochaux (FRA/L2) - Yverdon Sport FC

Stade-Lausanne Ouchy

Reprise des entraînements: 23 juin

Camp d'entraînement: -

Matchs amicaux:

28.06: SLO - SAFP (Swiss Association of Football Players)

01.07: FC Thun Berner Oberland - SLO

04.07: BSC Young Boys - SLO

07.07: SLO - Grasshopper Club Zürich

13.07: SLO - Paris FC (FRA/L2)

FC Sion

Reprise des entraînements: 22 juin

Camp d'entraînement: du 24 juin au 1er juillet à Crans-Montana

Matchs amicaux:

01.07 à 18h: FC Lausanne-Sport - FC Sion (à Crissier)

05.07 à 18h: FC Sion - Yverdon Sport FC (à Fully)

12.07: FC Sion - Neuchâtel Xamax FCS

15.07: FC Sion - Dynamo Kiev (UKR)

Neuchâtel Xamax

Reprise des entraînements: 20 juin

Camp d'entraînement: -

Matchs amicaux:

24.06: Neuchâtel Xamax - SAFP (Swiss Association of Football Players)

28.06: Servette FC - Neuchâtel Xamax

08.07 à 17h: FC Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax (à Lausanne)

12.07: FC Sion - Neuchâtel Xamax

18.07: Neuchâtel Xamax - FC Bulle (PL)



FC Stade Nyonnais