Marseille-Lyon: bus lyonnais caillassé, entraîneur en sang et match annulé

«Très clairement et de manière non équivoque, l’OL a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à la rencontre à la fois compte tenu de l’état de santé des deux personnes blessées (réd: Grosso et son adjoint) dans le bus et également compte tenu de la condition psychologique des joueurs.»

François Letexier, l'arbitre du match, sur Franceinfo