L'Espagne à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du monde 2026.
L'Espagne évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
En un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Espagne participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- David Raya; 30 ans; Arsenal
- Joan Garcia; 25 ans; Barcelona
- Unai Simón; 29 ans; Athletic Bilbao
Défenseurs
- Marc Pubill; 22 ans; Atlético Madrid
- Álex Grimaldo; 30 ans; Bayer Leverkusen
- Eric García; 25 ans; Barcelona
- Marcos Llorente; 31 ans; Atlético Madrid
- Pedro Porro; 26 ans; Tottenham Hotspur
- Aymeric Laporte; 32 ans; Athletic Bilbao
- Pau Cubarsí; 19 ans; Barcelona
- Marc Cucurella; 27 ans; Chelsea
Milieux de terrain
- Mikel Merino; 29 ans; Arsenal
- Fabián Ruiz; 30 ans; Paris Saint-Germain
- Gavi; 21 ans; Barcelona
- Álex Baena; 24 ans; Atlético Madrid
- Rodri (C); 29 ans; Manchester City
- Martín Zubimendi; 27 ans; Arsenal
- Pedri; 23 ans; Barcelona
Attaquants
- Ferran Torres; 26 ans; Barcelona
- Dani Olmo; 28 ans; Barcelona
- Yéremy Pino; 23 ans; Crystal Palace
- Nico Williams; 23 ans; Athletic Bilbao
- Lamine Yamal; 18 ans; Barcelona
- Mikel Oyarzabal; 29 ans; Real Sociedad
- Víctor Muñoz; 22 ans; Osasuna
- Borja Iglesias; 33 ans; Celta Vigo
Calendrier
Voici quand jouera l'Espagne durant la Coupe du monde:
Classement
L'Espagne affrontera le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:
(leo/adapt. btr)
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