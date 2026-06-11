assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Sport
Football

L'Espagne à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

FILE - Spain players pose for a team photo before the 2026 World Cup qualifier group E soccer match against Turkey in Seville, Spain, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Jose Breton, File) WCup Spain So ...
L'équipe d'Espagne, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Espagne à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1411.06.2026, 10:14

L'Espagne évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

En un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Espagne participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • David Raya; 30 ans; Arsenal
  • Joan Garcia; 25 ans; Barcelona
  • Unai Simón; 29 ans; Athletic Bilbao

Défenseurs

  • Marc Pubill; 22 ans; Atlético Madrid
  • Álex Grimaldo; 30 ans; Bayer Leverkusen
  • Eric García; 25 ans; Barcelona
  • Marcos Llorente; 31 ans; Atlético Madrid
  • Pedro Porro; 26 ans; Tottenham Hotspur
  • Aymeric Laporte; 32 ans; Athletic Bilbao
  • Pau Cubarsí; 19 ans; Barcelona
  • Marc Cucurella; 27 ans; Chelsea

Milieux de terrain

  • Mikel Merino; 29 ans; Arsenal
  • Fabián Ruiz; 30 ans; Paris Saint-Germain
  • Gavi; 21 ans; Barcelona
  • Álex Baena; 24 ans; Atlético Madrid
  • Rodri (C); 29 ans; Manchester City
  • Martín Zubimendi; 27 ans; Arsenal
  • Pedri; 23 ans; Barcelona

Attaquants

  • Ferran Torres; 26 ans; Barcelona
  • Dani Olmo; 28 ans; Barcelona
  • Yéremy Pino; 23 ans; Crystal Palace
  • Nico Williams; 23 ans; Athletic Bilbao
  • Lamine Yamal; 18 ans; Barcelona
  • Mikel Oyarzabal; 29 ans; Real Sociedad
  • Víctor Muñoz; 22 ans; Osasuna
  • Borja Iglesias; 33 ans; Celta Vigo

Calendrier

Voici quand jouera l'Espagne durant la Coupe du monde:

Classement

L'Espagne affrontera le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:

(leo/adapt. btr)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026:
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
La Fifa augmente ses primes, mais l’injustice persiste pour la Nati
de Sebastian Wendel
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
de Gregory WALTON
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
«Un joueur atypique»: le héros de la Bosnie a un lien fort avec la Suisse
de Yoann Graber
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
C'est la guerre des tomates en Espagne
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Egypte à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Egypte lors de la Coupe du monde 2026.
L'Egypte évoluera dans le groupe G de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
L’article