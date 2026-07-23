Le milliardaire américain Jeff Bezos prêt à investir dans le football? image: getty/shutterstock/watson

Le fondateur d'Amazon lorgne sur un très grand club européen

Jeff Bezos pourrait devenir copropriétaire de l'un des clubs de foot les plus célèbres au monde. Des négociations sont en cours avec un consortium pour une opération à plusieurs milliards.

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Le milliardaire américain Jeff Bezos aurait engagé des discussions en vue d'un investissement dans un consortium souhaitant acquérir environ 30% de Liverpool. C'est ce que rapportent Sky News et The Guardian, citant des sources proches du dossier.

Le consortium est dirigé par Amit Bhatia, gendre du magnat indien de l'acier Lakshmi Mittal. En début de semaine, Bhatia a cédé ses parts dans le club de deuxième division anglaise des Queens Park Rangers afin de préparer cet investissement à Liverpool. Toujours selon The Guardian, le groupe d'acheteurs a présenté une offre préliminaire de 1,35 milliard de livres sterling (environ 1,47 milliard de francs) pour cette participation dans le groupe propriétaire du club: Fenway Sports Group (FSG). La recherche de partenaires financiers se poursuit.

Déjà intéressé par le sport

Selon les médias, le fondateur d'Amazon, dont la fortune est estimée par le magazine Forbes à environ 257 milliards de dollars (près de 209 milliards de francs), a été approché par le consortium et a déjà participé à des discussions. Le riche entrepreneur n'a toutefois pas confirmé sa participation pour l'instant. Un porte-parole du consortium n'a pas souhaité non plus commenter ces informations.

Agé de 62 ans, Bezos s'était déjà intéressé par le passé aux franchises NFL des Seattle Seahawks et des Washington Commanders, sans jamais conclure d'accord. Un investissement en Premier League constituerait une première pour lui. D'après des personnes bien renseignées, il obtiendrait des parts de Liverpool s'il décidait de rejoindre le consortium.

Sous sa direction, Amazon s'est progressivement imposé ces dernières années comme un acteur majeur de la diffusion d'événements sportifs. Amazon Prime avait notamment obtenu les droits de retransmission en direct de 20 matchs de Premier League par saison au Royaume-Uni, dans le cadre d'un contrat arrivé à échéance fin 2023. Le service de streaming diffuse également la Ligue des champions dans plusieurs pays européens ainsi que des rencontres de NFL aux Etats-Unis.

Un club valorisé à 6 milliards de dollars

Selon Sky News, le consortium dirigé par Amit Bhatia et Fenway Sports Group (FSG), propriétaire de Liverpool depuis 2010, valorisent le club à au moins 6 milliards de dollars (4,9 milliards de francs). Cette estimation est comparable à celle de Manchester United lors de l'entrée du groupe Ineos à son capital il y a deux ans.

Amit Bhatia aurait déjà obtenu le soutien financier de son beau-père. On estime la fortune de la famille Mittal à près de 23 milliards de livres sterling (25 milliards de francs).

FSG a confirmé l'existence des discussions:

«Un consortium d'investisseurs dirigé, géré et représenté par Amit Bhatia a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'une participation minoritaire stratégique dans le club»

En 2023 déjà, FSG avait vendu 3% du club à la société américaine d'investissement Dynasty Equity. A l'époque, Liverpool était valorisé à plus de 4,5 milliards de dollars.

Reste à savoir si cette opération pourrait, à terme, déboucher sur un changement complet de propriétaire. Depuis plusieurs années, des observateurs spéculent sur une éventuelle vente totale des Reds par FSG. Les sources proches du dossier insistent toutefois sur le fait que les discussions actuelles portent uniquement sur une participation minoritaire, jusqu'à 30%.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)