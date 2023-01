Gareth Bale a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel, à 33 ans. Image: keystone

Gareth Bale annonce la fin de sa carrière

Le Gallois de 33 ans a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Il emporte avec lui un formidable palmarès.

On ne reverra plus Gareth Bale avec un maillot de footballeur professionnel. Le Gallois de 33 ans a annoncé sur ses réseaux sociaux ce lundi après-midi qu'il met un terme à sa carrière, longue de 17 ans.

Dans son annonce, il a notamment écrit:

«Je me sens incroyablement chanceux d'avoir pu réaliser mon rêve de faire le sport que j'aime»

Il avait bouclé, avant la Coupe du monde, la saison de MLS avec le Los Angeles FC (3 buts en 13 matchs), qu'il avait rejoint l'été passé en provenance du Real Madrid. Son dernier match pro restera donc le 3e match de poule du Mondial qatari, que le Pays de Galles a perdu 3-0 contre l'Angleterre et qui a sonné la fin du parcours des Gallois dans la compétition.

Avant d'aller aux Etats-Unis, Bale a notamment joué pour Tottenham et le Real Madrid. Avec le club de la capitale espagnole, il a remporté cinq (!) Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022) et trois Liga. Il compte 111 capes avec sa sélection nationale, pour 40 buts. En club, l'ex-attaquant affiche un total de carrière de 186 réussites en 554 parties. On se souviendra encore longtemps de son doublé en finale de la Ligue des champions 2018 face à Liverpool (succès 3-1), avec notamment ce magnifique retourné acrobatique:

Désormais, Gareth Bale aura tout le temps de se consacrer à sa deuxième grande passion: le golf. Il a laissé entrevoir la possibilité de tenter une carrière professionnelle.

(yog)