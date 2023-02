Le FC Sion et le Servette FC ont des sponsors sur leur short, ce que souhaite désormais aussi avoir le FC Barcelone. image: keystone/shutterstock

Le FC Barcelone veut copier Servette et Sion sur un point précis

On tient tout de suite à préciser: ça ne concerne pas le style de jeu. Il est question d'un petit détail – tout sauf anodin – sur l'équipement.

Si tout va bien pour le FC Barcelone sur le terrain, leader de Liga avec 8 points d'avance sur le Real Madrid, sa situation reste compliquée en coulisses. Le club catalan doit éponger une dette de 1 milliard d'euros. Alors pour y parvenir, il s'apprête à faire un coup en-dessous de la ceinture. Au sens propre, seulement.

Son idée: floquer le nom d'un sponsor sur son short. Soit une première pour lui. Et selon Mundo Deportivo, c'est la société néerlandaise d'électronique Philips qui est favorite.

La Suisse plus cool que l'Espagne et l'Uefa

En Espagne, les clubs à avoir entrepris pareille démarche restent rares. Parmi eux, on trouve par exemple Majorque ou le grand rival du Barça, l'Espanyol Barcelone. Et pourtant, la pratique est autorisée dans le règlement de la ligue. Voici ce qu'il stipule:

«Sur les shorts, la publicité peut être insérée à l'arrière du short: au niveau de la taille ou de l'élastique, de manière centrale, dans un espace qui ne dépasse pas 220 cm2» Le règlement de la Liga concernant la publicité sur l'équipement

Le logo du nouveau sponsor du FC Barcelone sera floqué sur l'arrière du short. Image: keystone

Dans des pays comme la France, l'Autriche et la Suisse, la publicité sur les shorts est beaucoup plus répandue et s'affiche depuis une vingtaine d'années déjà. Les règlements y sont encore plus permissifs (possibilité d'afficher les sponsors sur le devant) qu'en Espagne. La Swiss Football League, par exemple, stipule que «sur le short, le nombre de surfaces publicitaires utilisables pour les sponsors du club est limité à deux, l’une sur la partie avant droite et l’autre sur la partie avant gauche, chacune de ces surfaces ne pouvant excéder 150cm2».

Du coup, la majorité des équipes de Super League ont saisi l'opportunité et portent un voire deux logos commerciaux sur leurs cuissettes. Tant Servette (KFC et Berney Associés) que le FC Sion (Oiken et Swiss Grape Force) ont optimisé au maximum leurs espaces publicité.

Le kit du Servette FC Image: KEYSTONE

Et celui du FC Sion Image: KEYSTONE

Détail important: l'Uefa interdit, elle, la publicité sur les shorts lors de toutes ses compétitions. Le règlement concerne donc aussi la Ligue des champions, que le FC Barcelone a de fortes chances de retrouver l'an prochain.

Une pratique rugby-friendly et une tradition envolée

Un tel emplacement est intéressant pour les entreprises qui souhaitent avoir une visibilité mais qui n'ont pas les moyens (ou l'envie) de débourser autant que le sponsor maillot (celui affiché sur le ventre des joueurs), le plus ostensible mais aussi, logiquement, le plus onéreux.

En première division suisse, cet encart au centre du maillot ne se négocie pas en dessous d'un million de francs, comme l'expliquait fin 2021 le président du FC Zurich, Ancillo Canepa. Pour le FC Barcelone, le floquage sur l'arrière de son short du logo Philips devrait lui rapporter 5 millions d'euros par saison, comme le rapporte Mundo Deportivo.

Avec ce contrat, la firme néerlandaise souhaite aussi voir son nom sur les publicités dans le nouveau stade du FC Barcelone, dont la fin de la rénovation est prévue d'ici trois ans. Rien de plus logique que cette volonté, selon Virgile Caillet, expert en marketing sportif, qui expliquait à Franceinfo:

«En ce qui concerne le foot, la visibilité de l'espace publicité sur les shorts est nulle. On a rarement un plan à la télévision. C'est pour ça que ces emplacements sont vendus avec de la panneautique sur le bord du terrain. En revanche, au rugby, on est sur une moyenne de 1'30 ou 2 minutes par heure, ce qui est considérable.» Virgile Caillet, expert en marketing sportif, sur Franceinfo en 2013

Pour certains suiveurs du FC Barcelone, cette nouvelle étape ne sera peut-être vue que comme un pas de plus dans la vente de l'âme du Barça au Diable. Jusqu'en 2011, le club catalan n'arborait aucun sponsor commercial sur son maillot, pour une question de valeurs et de tradition. Depuis, il les a enchaînés comme n'importe quelle autre équipe. L'été dernier, il a même vendu le nom de son stade en plus de son emplacement principal sur le maillot au géant de la musique suédois Spotify, le tout pour 300 millions de dollars.

Pour Philips, il vaudrait donc mieux que les Blaugrana ne se prennent plus de déculottée. Au sens figuré bien sûr, mais aussi, désormais, au sens propre.