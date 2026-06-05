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Le Mexique écrase la Serbie en amical

Raúl Jiménez et le Mexique sont en grande forme avant de lancer &quot;leur&quot; Mondial.
Keystone

Le Mexique écrase la Serbie en amical

Le Mexique a livré une prestation séduisante face à la Serbie en amical. Les Mexicains entrent en lice dans ce Mondial dès le 11 juin, lors du match d'ouverture.
05.06.2026, 09:0905.06.2026, 09:09

Le Mexique, qui jouera le 11 juin le match inaugural de la Coupe du monde qu'il co-organise avec les Etats-Unis et le Canada, est en grande forme. Il a écrasé jeudi la Serbie 5-1 pour son dernier match de préparation.

Petar Stanic a ouvert le score pour la Serbie à la 19e, avant que les hommes de Javier Aguirre ne prennent l'avantage par Johan Vásquez (34e), Raúl Jiménez (57e) et Luis Chávez (90e). Les Serbes ont également offert deux buts contre leur camp de Stefan Bukinac (45e+2) et Adem Avdic (72e), dans un stade Nemesio Diez de Toluca en fusion.

Le Mexique reste sur une série de huit matches de préparation à la Coupe du monde sans défaite, et abordera le match d'ouverture du Mondial contre l'Afrique du Sud au Stadio Azteca de Mexico fort de six victoires et deux nuls.

Emmenée par le gardien vétéran Guillermo «Memo» Ochoa (40 ans, remplaçant lors de cette rencontre), la sélection affrontera également au sein du groupe A la Corée du Sud et la République tchèque (18 et 24 juin). (sda/ats/afp)

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