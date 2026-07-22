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CdM: pourquoi Leandro Paredes n'a finalement pas été expulsé

epa13121616 Leandro Paredes of Argentina (C) pushes Eric Garcia of Spain after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/WILL ...
Paredes en train de projetter un adversaire au sol.image: Keystone

Pourquoi le «voyou» argentin n'a finalement pas été expulsé

Annoncé exclu après les incidents survenus à l'issue de la finale du Mondial, Leandro Paredes n'a finalement jamais reçu de carton rouge. Une erreur de la Fifa est à l'origine de cette confusion.
22.07.2026, 16:5522.07.2026, 17:22

Dimanche, après la finale Espagne-Argentine, le milieu de l'Albiceleste Leandro Paredes avait été annoncé exclu partout dans le monde en raison de son comportement envers les joueurs espagnols. Pour rappel, il a violemment poussé Eric Garcia et Gavi au sol, tentant aussi de s'en prendre à eux à la gorge et au visage. La presse internationale évoquait un carton rouge passé sous les radars des caméras lors de cet après-match tumultueux.

Mais mardi, à la demande de la BBC, la Fifa a indiqué qu'il n'en était finalement rien. Paredes n'a, à aucun moment, été expulsé du terrain par l'arbitre de la rencontre. Les événements s'étant déroulés sous les yeux d'un officiel, il paraît incroyable qu'aucun carton n'ait été déployé sur le moment.

Tout sur la fin de match houleuse ⬇️

«Impardonnable»: ce joueur argentin a dérapé après la finale

Une erreur de l'instance mondiale du football est à l'origine de ce quiproquo. Durant quelques minutes, un carton rouge est apparu à côté du nom de Paredes sur le système d'information de la Fifa destiné aux commentateurs, avant d'être finalement retiré. Trop tard: la nouvelle avait déjà fait le tour du monde.

Si Paredes n'a finalement pas été exclu dimanche, il reste quand même sous la menace d'une sanction. La commission de discipline de la Fifa va examiner les rapports officiels de l'arbitre ainsi que les images télévisées de l'attroupement survenu après la rencontre, avant de statuer sur d'éventuelles mesures disciplinaires.

On en parle ici ⬇️

La Fifa ouvre une procédure contre l'Argentine après la finale

Blessure dissimulée

Selon les dernières informations en provenance d'Argentine, Leandro Paredes aurait disputé cette finale avec une fracture à une côte. Le quotidien sportif Olé indique que le milieu de terrain aurait même joué au total trois matchs de Coupe du monde avec cette blessure et qu'il aurait souffert, par moments, de difficultés respiratoires. Sa fédération aurait toutefois gardé cette fracture secrète, craignant que les adversaires ne ciblent délibérément sa blessure.

Déjà de retour en Argentine, Paredes devrait manquer, en raison de cette blessure, la prochaine rencontre de Boca Juniors, vendredi en Copa Sudamericana face à O'Higgins. Le football ne connaît pas de pause en Amérique du Sud.

(roc avec t-online)

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