Le clip de l’Euro met à l’honneur un footballeur suisse

Une animation colorée et stylisée, un air entraînant et des actions légendaires, dont celle d'un joueur de la Nati: voici l'intro officielle de l'Euro 2024.

Plus de «Sport»

Vous ne passerez bientôt plus à côté. Il accompagnera ces prochaines semaines les contenus de l'UEFA et lancera les diffusions télé. En bon fan de football, vous ne vous lasserez pas du clip d'introduction de l'Euro 2024.

A sa vue, et à l'écoute du son inclus, tiré de la chanson Fire de MEDUZA, OneRepublic et Leony, surgira cette étincelle, comme à chaque grand rendez-vous estival. Viendra alors cette envie de célébrer le football.

L'intro de l'Euro 2024 s'ouvre sur la Porte de Brandebourg, noire de monde, allusion à l'Allemagne, pays hôte de cet Euro. S'en suit une animation façon comics, où l'on revit certaines des plus belles actions survenues lors des précédentes éditions.

Il y a ce coup franc de Ballack en 2008 avec l'Allemagne, le ciseau de Zlatan face aux Bleus en 2012, le but de Torres en finale la même année, la danse de Zidane balle aux pieds contre les Portugais en demi-finale de l'Euro 2000, le numéro de Gascoigne contre l'Ecosse en 96 et ce but en or de Trezeguet en finale, là encore en 2000.

Et parmi tous ces gestes, figure celui de Xherdan Shaqiri, vous l'aurez deviné, son incroyable ciseau face à la Pologne au Championnat d'Europe des nations 2016.

Le clip à savourer ⬇️ Vidéo: youtube

On remarque enfin plusieurs célébrations: celle de Ronaldo avec le Portugal, Modric pour la Croatie, Gullit pour les Pays-Bas, avant d'apercevoir la joie des Italiens en 2021, tenants du titre.

La vidéo officielle dure 30 secondes, mais des intros plus courtes, conçues pour les besoins de la télévision, pourraient également être utilisées. Il n'y a plus qu'à espérer que la séquence de Shaqiri ne soit pas rognée.

(roc)