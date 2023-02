Non, Kevin Mbabu ne patinera pas aux Vernets mais foulera bel et bien le gazon du Stade de Genève. image: keystone

Mbabu annoncé à «Genève Servette»: les fans grenat se moquent sur le web

Kevin Mbabu va signer à Servette, en prêt jusqu'à la fin de la saison. La nouvelle a été confirmée par le journaliste star Fabrizio Romano, qui a toutefois commis une petite approximation. Et elle n'est pas passée inaperçue.

C'est la grosse nouvelle du week-end concernant le football suisse: Kevin Mbabu va rejoindre le Servette FC en prêt jusqu'à la fin de la saison. Ecarté à Fulham (seulement six bouts de matchs de Premier League et en tribunes les huit dernières rencontres) où il est arrivé cet été, le Genevois vient retrouver du temps de jeu dans son club formateur.

C'est La Tribune de Genève qui a sorti l'info samedi, et elle a été confirmée dimanche par le toujours extrêmement bien informé Fabrizio Romano. Mais dans son tweet, le journaliste italien a commis une petite imprécision qui n'est pas passée inaperçue auprès des fans du SFC.

Romano écrit que Mbabu va s'engager avec «Genève Servette». Factuellement, l'info n'est pas fausse (le club grenat évolue bel et bien dans la cité de Calvin) mais l'appellation n'est pas celle utilisée pour décrire les footeux du bout du lac (leur nom officiel: Servette Football Club). Elle correspond à celle du club de hockey sur glace, le Genève-Servette Hockey Club (GSHC).

Alors les plus pointilleux - ou susceptibles, comme vous préférez – des supporters servettiens (au foot) n'ont pas raté l'occasion de sauter sur leur clavier pour relever, avec humour, la petite approximation de Fabrizio Romano. Florilège:

Cet internaute a une petite idée pour le poste:

De belles opportunités et un précédent très convaincant

Au-delà de cette anecdote «twitteresque», le retour de Mbabu à Servette pour ces quelques mois est une très bonne nouvelle pour le club genevois et ses supporters. Sur son côté droit, l'ex-latéral de Wolfsburg pourra amener du punch grâce à son dynamisme, notamment offensivement. Et justement, les Servettiens en ont bien besoin: en 19 matchs, ils n'ont marqué que 23 buts (troisième moins bonne attaque de Super League derrière Winterthour et Zurich).

Kevin Mbabu (ici face à Valence en 2018) avait impressionné lors de son passage à Young Boys (2016-2019). Image: KEYSTONE

Pour Kevin Mbabu (27 ans) aussi, ce prêt s'apparente à une très bonne opportunité. L'international suisse a besoin de se relancer et de reprendre confiance en vue, notamment, de retrouver sa place avec la Nati (il n'avait pas été sélectionné par Murat Yakin pour la dernière Coupe du monde).

La Super League, avec son niveau moins élevé que la Premier League anglaise, et le fait de jouer dans sa ville sont des atouts pour le Genevois.

Et en se rappelant du dernier retour de Mbabu en Suisse, les Servettiens ont de quoi se réjouir. Mis de côté à Newcastle, il avait rejoint Young Boys en prêt en été 2016. Il avait alors explosé à Berne, se révélant aux yeux du grand public et devenant l'un des principaux artisans de deux sacres nationaux d'YB (2018 et 2019). Des performances qui lui avaient permis dans un premier temps d'être engagé définitivement par YB, de jouer la Ligue des champions et, plus tard, de rejoindre Wolfsburg en été 2019.