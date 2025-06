Le Français Corentin Moutet a encore fait des siennes. Image: getty

«Je ne joue plus»: le caprice hallucinant d’un joueur français

Engagé cette semaine à Majorque, Corentin Moutet a totalement perdu son calme, contestant pendant quatre minutes une décision pourtant correcte de l’arbitre. Il n’a écopé d’aucun avertissement.

Scène surréaliste ce jeudi au tournoi ATP de Majorque, où Corentin Moutet a, une fois de plus, offert un bien triste spectacle. Tout semblait pourtant lui sourire: le Français venait tout juste d’empocher la première manche et servait pour conclure le premier jeu du deuxième set.

Mais Moutet a trébuché au moment de jouer sa volée, terminant sa course dans le filet, qu’il a touché avant que la balle n’ait rebondi une seconde fois du côté de Tien. Dans ce cas, les règles du tennis sont très claires:

«Le point est perdu lorsque le/la joueur.euse ou la raquette (qu’il.elle la tienne ou non) ou tout autre objet ou vêtement que le/la joueur.euse porte, touchent le filet, les piquets de simple/poteaux, la corde ou le câble métallique, la sangle ou la bande ou le court de son adversaire à tout moment de l’échange» Article 24 du règlement de Swiss Tennis

L’arbitre de chaise, l’Espagnol Manuel Franco Ojea, a correctement évalué la situation et a accordé le point à Tien. C’est alors que le grand numéro de Corentin Moutet a commencé. Piqué au vif, le Français a bondi en direction de Franco Ojea, criant: « Non! Non! Non! La balle avait déjà rebondi une deuxième fois!».

Bien qu’il soit en tort, Corentin Moutet s’est assis sur sa chaise comme s’il venait de remporter le jeu, et a exigé, avec aplomb, la venue du superviseur sur le court. En plein accès de colère – comparé sur les réseaux sociaux à celui d’un enfant capricieux –, le numéro 83 mondial a enchaîné les arguments pour tenter de parvenir à ses fins. Il a d’abord affirmé que la balle n’était plus en jeu au moment où il toucha le filet, puis a soutenu que, de toute façon, Tien n’aurait jamais pu la rattraper, puisqu’il se trouvait «à cinq minutes» de celle-ci. Moutet a finalement lâché: «Je connais les règles, mais je m’en fiche. C’est insensé».

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Même l’arrivée du superviseur n'a pas permis de calmer le joueur. «C’est mon point, je ne joue plus», a-t-il martelé. Le tennisman tricolore a ensuite réclamé une vérification vidéo du point, pourtant indisponible sur ce tournoi, avant de changer une nouvelle fois de stratégie en contestant la qualité de la surface et en dénonçant une règle qu’il juge absurde: «A cause de votre gazon, j’ai failli me blesser. La règle est stupide. Il y a la règle, et puis il y a la réalité du sport».

Et lorsque le superviseur a essayé de lui expliquer que l’arbitre s’était basé sur les faits, l'invitant à reprendre le jeu, Corentin Moutet a crié:

«Non, non. J’en ai marre. Tu ne vois pas à quel point cette décision est débile?»

Après quatre minutes de colère, sans obtenir gain de cause ni recevoir le moindre avertissement, le Francilien a finalement repris le jeu, la décision initiale de l’arbitre ayant été confirmée. Moutet s'est ensuite imposé 6-3/7-5, se qualifiant pour les demi-finales du tournoi de Majorque, où il affrontera ce vendredi l’Américain Alex Michelsen.

