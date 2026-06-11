L'Algérie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Algérie lors de la Coupe du monde 2026.
L'Algérie évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Algérie participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Melvin Mastil; 26 ans; Stade Nyonnais
- Oussama Benbot; 31 ans; USM Alger
- Luca Zidane; 28 ans; Granada
Défenseurs
- Aïssa Mandi; 34 ans; Lille
- Achref Abada; 26 ans; USM Alger
- Mohamed Amine Tougai; 26 ans; Espérance de Tunis
- Zineddine Belaïd; 27 ans; JS Kabylie
- Jaouen Hadjam; 23 ans; Young Boys
- Rayan Aït-Nouri; 25 ans; Manchester City
- Rafik Belghali; 24 ans; Hellas Verona
- Ramy Bensebaini; 31 ans; Borussia Dortmund
- Samir Chergui; 27 ans; Paris FC
Milieux de terrain
- Ramiz Zerrouki; 28 ans; Twente
- Houssem Aouar; 27 ans; Al-Ittihad
- Farès Chaïbi; 23 ans; Eintracht Frankfurt
- Hicham Boudaoui; 26 ans; Nice
- Nabil Bentaleb; 31 ans; Lille
- Ibrahim Maza; 20 ans; Bayer Leverkusen
- Yacine Titraoui; 22 ans; Charleroi
Attaquants
- Riyad Mahrez (C); 35 ans; Al-Ahli
- Amine Gouiri; 26 ans; Marseille
- Anis Hadj Moussa; 24 ans; Feyenoord
- Nadhir Benbouali; 26 ans; Győri ETO
- Mohamed Amoura; 26 ans; VfL Wolfsburg
- Adil Boulbina; 23 ans; Al-Duhail
- Farès Ghedjemis; 23 ans; Frosinone
Calendrier
Voici quand jouera l'Algérie durant la Coupe du monde:
Classement
L'Algérie affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:
(leo/adapt. btr)
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