L'équipe d'Algérie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

L'Algérie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Algérie lors de la Coupe du monde 2026.

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L'Algérie évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Algérie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Melvin Mastil; 26 ans; Stade Nyonnais

Oussama Benbot; 31 ans; USM Alger

Luca Zidane; 28 ans; Granada Défenseurs Aïssa Mandi; 34 ans; Lille

Achref Abada; 26 ans; USM Alger

Mohamed Amine Tougai; 26 ans; Espérance de Tunis

Zineddine Belaïd; 27 ans; JS Kabylie

Jaouen Hadjam; 23 ans; Young Boys

Rayan Aït-Nouri; 25 ans; Manchester City

Rafik Belghali; 24 ans; Hellas Verona

Ramy Bensebaini; 31 ans; Borussia Dortmund

Samir Chergui; 27 ans; Paris FC Milieux de terrain Ramiz Zerrouki; 28 ans; Twente

Houssem Aouar; 27 ans; Al-Ittihad

Farès Chaïbi; 23 ans; Eintracht Frankfurt

Hicham Boudaoui; 26 ans; Nice

Nabil Bentaleb; 31 ans; Lille

Ibrahim Maza; 20 ans; Bayer Leverkusen

Yacine Titraoui; 22 ans; Charleroi Attaquants Riyad Mahrez (C); 35 ans; Al-Ahli

Amine Gouiri; 26 ans; Marseille

Anis Hadj Moussa; 24 ans; Feyenoord

Nadhir Benbouali; 26 ans; Győri ETO

Mohamed Amoura; 26 ans; VfL Wolfsburg

Adil Boulbina; 23 ans; Al-Duhail

Farès Ghedjemis; 23 ans; Frosinone

Calendrier

Voici quand jouera l'Algérie durant la Coupe du monde:

Classement

L'Algérie affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:

(leo/adapt. btr)