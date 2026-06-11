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L'Algérie à la Coupe du monde 2026: équipe et matchs

Algeria soccer team poses for a group photo ahead of their match against Uganda in the World Cup group G qualifying soccer match at Stade Hocine-AÔt-Ahmed, in Tizi-Ouzou, Algeria, Tuesday, Oct. 14, 20 ...
L'équipe d'Algérie, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Algérie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Algérie lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1811.06.2026, 10:18

L'Algérie évoluera dans le groupe J de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Algérie participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Melvin Mastil; 26 ans; Stade Nyonnais
  • Oussama Benbot; 31 ans; USM Alger
  • Luca Zidane; 28 ans; Granada

Défenseurs

  • Aïssa Mandi; 34 ans; Lille
  • Achref Abada; 26 ans; USM Alger
  • Mohamed Amine Tougai; 26 ans; Espérance de Tunis
  • Zineddine Belaïd; 27 ans; JS Kabylie
  • Jaouen Hadjam; 23 ans; Young Boys
  • Rayan Aït-Nouri; 25 ans; Manchester City
  • Rafik Belghali; 24 ans; Hellas Verona
  • Ramy Bensebaini; 31 ans; Borussia Dortmund
  • Samir Chergui; 27 ans; Paris FC

Milieux de terrain

  • Ramiz Zerrouki; 28 ans; Twente
  • Houssem Aouar; 27 ans; Al-Ittihad
  • Farès Chaïbi; 23 ans; Eintracht Frankfurt
  • Hicham Boudaoui; 26 ans; Nice
  • Nabil Bentaleb; 31 ans; Lille
  • Ibrahim Maza; 20 ans; Bayer Leverkusen
  • Yacine Titraoui; 22 ans; Charleroi

Attaquants

  • Riyad Mahrez (C); 35 ans; Al-Ahli
  • Amine Gouiri; 26 ans; Marseille
  • Anis Hadj Moussa; 24 ans; Feyenoord
  • Nadhir Benbouali; 26 ans; Győri ETO
  • Mohamed Amoura; 26 ans; VfL Wolfsburg
  • Adil Boulbina; 23 ans; Al-Duhail
  • Farès Ghedjemis; 23 ans; Frosinone

Calendrier

Voici quand jouera l'Algérie durant la Coupe du monde:

Classement

L'Algérie affrontera l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe J:

(leo/adapt. btr)

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