Voici la petite ville espagnole qui fabrique des champions du monde

La petite ville de Los Palacios y Villafranca compte à elle seule trois champions du monde de football. Elle les a honorés mardi avec un cadeau amusant.

Benjamin Zurmühl / t-online

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La ville espagnole de Los Palacios y Villafranca compte environ 40 000 habitants. Cette localité située au sud de Séville n’est donc habituellement pas particulièrement connue.

Mais comme trois champions du monde de football y sont nés, elle bénéficie actuellement d’une grande attention. L’un d’eux, Jesús Navas, a remporté son titre mondial en 2010. Les deux autres ont été sacrés dimanche dernier. Il s’agit des milieux de terrain Gavi, du FC Barcelone, et Fabián Ruiz, du Paris Saint-Germain.

Mardi, le trio était réuni dans la localité. Navas, Gavi et Fabian Ruiz ont été reçus à l’hôtel de ville. Les deux nouveaux champions du monde étaient accompagnés de leur famille. Ils ont été remerciés par le maire Juan Manuel Valle.

«Ce sont des joueurs très appréciés, qui ont porté la réputation de la ville à un niveau inédit. Aucune autre commune ne peut se vanter de compter trois champions du monde.»

Des tomates en cadeau

Gavi et Fabián Ruiz ont ensuite reçu un cadeau particulier: l’équivalent de leur poids en tomates.

Fabian Ruiz (le plus à gauche), Gavi et Jesús Navas sont tous originaires de Los Palacios. Image: www.imago-images.de

Les deux internationaux espagnols ont été invités à monter chacun leur tour sur une balance. Celle-ci a affiché 68 kilos pour Gavi et 84 kilos pour Ruiz. La quantité correspondante leur sera livrée prochainement.

(adapt. dal/roc)