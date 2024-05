Ce joueur de Dortmund inquiète

Le défenseur Niklas Süle apparaît en net surpoids pour un footballeur pro à deux semaines de la finale de la Ligue des champions, où il est susceptible de jouer.

Des photos de Niklas Süle ont interloqué le web cette semaine. Elles montrent le défenseur du Borussia Dortmund à l'entraînement, avec un embonpoint hors norme pour un footballeur professionnel. Tout ça à deux semaines de la finale de la Ligue des champions, que les Allemands joueront le samedi 1er juin à Londres contre le Real Madrid.

Niklas Süle à l'entraînement cette semaine avec le Borussia Dortmund. image: capture d'écran x

De nombreux internautes et comptes spécialisés ont partagé ces clichés sur les réseaux sociaux, accompagnés de légendes qui s'étonnent du manque de forme de l'ex-joueur du Bayern Munich (28 ans). Dans les articles ou commentaires, c'est souvent l'hygiène de vie du colosse – 195 cm pour 97 kg, officiellement – qui est pointée du doigt.

Burgers , bière et banc

«Niklas Süle aime les pizzas, les burgers et la bière. Dans son cas, c’est une question de discipline (...)», explique par exemple le journaliste sportif allemand Sebastian Kolsberger dans Le Parisien. Lors de son passage en Bavière (2017-2022), le défenseur central avait déjà connu des problèmes de poids, apparemment aussi liés à son penchant pour la malbouffe.

Titulaire en début de saison à Dortmund, il est désormais remplaçant. Et à en croire Sebastian Kolsberger, les kilos en trop ne sont pas étrangers à ce déclassement. «Je pense qu’Edin Terzic (le coach) n’aime pas vraiment le fait qu’il ait pris du poids, qu’il ne soit pas en forme et désormais il apparaît plus comme une troisième option en défense», précise l'expert.

C'est cela, justement, qui a de quoi inquiéter les fans du BVB. Si l'un des deux défenseurs centraux titulaires, Mats Hummels et Nico Schlotterbeck, a un pépin durant la finale contre le Real, c'est Niklas Süle qui devrait entrer sur la pelouse. Si l'Allemand a tenu face à Kylian Mbappé lors de la demi-finale retour contre le PSG le 7 mai, où il a joué les 25 dernières minutes, sa tâche pourrait être plus compliquée le 1er juin à Wembley face à la vitesse de Vinicius et Rodrygo.

Le défenseur du Borussia – non convoqué pour l'Euro 2024 – a désormais dix jours pour s'affûter. Pas besoin pour autant d'avoir une taille de guêpe dans le maillot «jaune et noir»: il n'arbore pas de rayures cette saison...