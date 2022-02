Pickford n'aime pas qu'on se moque de «ses petits bras de T-Rex»

Les origines des moqueries remontent au 8 février, lorsqu’un supporter de Newcastle s’était déguisé en T-Rex pour chambré le gardien. À ces provocations, les amis de l'international anglais auraient répliqués avec véhémence: un nez cassé, un téléphone brisé et quelques échanges de noms d'oiseaux. La bande à Pickford est partie en minibus avant l'arrivée de la police, d'après les témoins. (svp)

Il n'est pour l'heure pas possible de savoir si le gardien – estimé à 30 millions de livres sterling sur le marché – a porté des coups. D'après une source citée par le média anglais, il n'aurait même pas été présent quand la bagarre aurait éclaté. Toutefois, il serait sous enquête . Les échauffourées se sont produites vers 21 heures, dimanche, dans le pub Beggar's Bridge, à East Boldon dans le South Tyneside.

C'est le tabloïd anglais The Sun qui révèle l'info : Jordan Pickford et ses potes ont le sang chaud quand il est question des «petits bras de T-Rex» du gardien titulaire de la sélection anglaise, au lendemain de la victoire de son club d'Everton sur Leeds, sur le score de 3-0.

